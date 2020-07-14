موافقت دولت با ایجاد بازارچه مرزی «پسابندر» چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در نشست با مجمع امنای بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان «هاسب» اظهار داشت: با وجود مطالعات طرح توسعه محور شرق در دو مرحله هیچگاه بودجه‌های ملی برای این طرح تخصیص نیافته بود اما امروز تحولات ارزشمندی در استان رقم خورده است.

وی افزود: تلاش ما این است که زمان اجرای پروژه‌های جدید را کوتاه‌تر و اولویت‌ها را بر اساس زود بازده بودن و به ثمر رسیدن تعریف کنیم تا اثرات آنها در زندگی مردم ملموس باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این استان بیش از ۱۱.۵ درصد مساحت و حدود ۲۰ درصد مرزهای کشور را دارد ولی هرگز سهم اعتباراتش از بودجه کشور متناسب با واقعیت‌های آن نبوده از طرفی به دلیل نبود پیمانکاران توانمند عملاً درآمدها در استان سرمایه‌گذاری و گردش پولی انجام نمی‌شود.