به گزارش خبرنگار مهر، معصومه کاظم زاده پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بهزیستی با ۴۰ سال خدمت در تأمین رفاه عمومی و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده‌ها، فقرزدایی و توانمندسازی جامعه هدف، بویژه خانواده‌های کم درآمد و در معرض آسیب با انواع خدمات نوین توانبخشی، مراقبتی، پیشگیری، درمانی و ده‌ها خدمات تخصصی و اجرای طرح‌های تخصصی پیشگیری و مراقبتی به عنوان سازمانی بالنده در جامعه شناخته می‌شود.

او گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا نیز سازمان، همگام با کمک‌های مردمی از افراد تحت پوشش حمایت کرد.

وی با اشاره به گرامیداشت هفته بهزیستی با شعار «شفافیت، تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده» اظهار کرد: وظایف و مأموریت‌های بهزیستی بسیار گسترده است و این سازمان باتوجه به تغییر نیازها و انتظارات جامعه و گسترش جامعه هدف، سامانه‌های الکترونیکی (فرزند خواندگی، صدور مجوز مراکز غیردولتی، دادرس، شفافیت و …) را راه اندازی کرد که به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در زمینه تحقق برنامه‌های دولت الکترونیک محسوب می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی لامرد تصریح کرد: سازمان بهزیستی در راستای تداوم برنامه‌های ارائه خدمات تخصصی و بموقع، دسترسی آسان جامعه محلی و کاهش ترددهای افراد تحت پوشش برای دریافت خدمات، راه اندازی «مراکز مثبت زندگی» از اردیبهشت امسال عملیاتی شد که پس از صدور فراخوان، از متقاضیان در شهرستان لامرد ثبت نام به عمل آمد و واجدین شرایط و افرادی که به حوزه بهزیستی آشنایی و اشرافیت کامل‌تری داشتند را معرفی کردیم که به زودی پس از موافقت اصولی و صدور پروانه، ۷ مرکز مثبت زندگی در شهرستان لامرد آغاز بکار می‌کند و طبق برنامه سازمان قرار است ۲۲ نوع خدمت به این مراکز واگذار شود.



کاظم زاده ادامه داد: راه اندازی مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی لامرد با هدف رسیدگی و کاهش بحران‌های فردی و خانوادگی، از مهم‌ترین اقدامات بهزیستی در راستای ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده بود که در سال گذشته ۵۷۷ تماس با خط اورژانس اجتماعی (۱۲۳) لامرد به ثبت رسید.

به گفته وی، در سال گذشته قریب به ٤٦٧ نفر در مرکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی لامرد پذیرش شد، ٢٢٠ پرونده کودک آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی ناموفق، اختلافات حاد خانوادگی و سایر آسیب‌های مورد هدف اورژانس در شهرستان لامرد مورد رسیدگی قرار گرفت و طی ماه‌های نخست سال جاری حدود ٨٠ نفر از خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره این مرکز بهره مند شدند.

او با برشمردن اجرای مأموریت‌های سازمانی در راستای پیشگیری از معلولیت‌ها، افزود: طرح‌های غربالگری شنوایی نوزادان و غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال به صورت سالیانه در پایگاه‌های بهزیستی اجرا می‌شود که از سال گذشته تاکنون ۴ هزار و ۵۶۳ کودک تحت غربالگری بینایی و ۲ هزار و ۱۹۳ کودک نیز تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتند.



کاظم زاده در ادامه از فعالیت مستمر مراکز مشاوره قبل از ازدواج با هدف پیشگیری از معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیک خبر داد و گفت: خانه‌های سلامت روان با هدف ارتقای سلامت روان فرد، جامعه و خانواده و مشاوره اولیه مراجعان در سطح شهرستان فعالیت می‌کنند که در سال گذشته ۲۷۰ مورد خدمت مشاوره توسط مرکز سلامت روان شهرستان ارائه شده است.