شرط کاهش بستری های کرونا در هفته های آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا رئیسی، روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، استفاده از ماسک را مورد تاکید قرار داد و گفت: استفاده از ماسک، مهمترین راهکار در مقابله با بیماری کرونا محسوب میشود. زیرا، تا کنون دارو و واکسن این بیماری کشف نشده است.
وی با ضروری خواندن استفاده از ماسک برای افراد سالم و بیمار، افزود: اگر با افرادی مواجه شدید که ماسک نزده بودند، از آنها دوری کنید چون خطرناک هستند.
رئیسی با اشاره به افزایش موارد استفاده از ماسک در کشور، گفت: اگر فرهنگ استفاده از ماسک در کشور قوی اجرا شود، قطعاً در هفتههای آینده شاهد کاهش موارد بستری بیماران در بیمارستانها خواهیم بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، همچنین بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستن دستها در کنار استفاده از ماسک تاکید کرد و افزود: از حضور در جمع خانوادگی و مهمانیها خودداری کنید. اگر قرار است مدت زمان طولانی در جمع خانوادگی باشید، حتماً از ماسک استفاده کنید. زیرا، زدن ماسک نه تنها برای سلامت خودمان، بلکه برای سلامت دیگران هم مهم است.
وی ادامه داد: تاکید میکنم اگر در یک جمع، ۴ نفر ماسک زده باشند و یک نفر بدون ماسک باشد، احتمال ابتلای افرادی که ماسک زدهاند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. بنابراین، تذکر به افرادی که ماسک نمیزنند، خیلی مهم است.
معاون وزیر بهداشت افزود: بیشترین موارد ابتلا به کرونا بعد از فروکش بیماری در زمان شیوع، به دلیل برگزاری مراسمهای عروسی و عزا و تجمعات خانوادگی بوده است.
وی گفت: باید از رفتن به سفرهای غیر ضروری خودداری کنیم و به مهمانیهای خانوادگی نرویم.
رئیسی در ادامه به برنامه اصلی وزارت بهداشت که رعایت پروتکلهای بهداشتی است، اشاره کرد و افزود: نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، فقط بر عهده وزارت بهداشت و سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین مردم، باید نظارت کنند.
وی به افراد مبتلا تذکر داد که حتماً در خانه بمانند و از تماس با دیگران خودداری کنند.
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