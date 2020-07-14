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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

آغاز ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران کشور

آغاز ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران کشور

ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح خوش مشرب مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه شورای آموزش دارالقرآن خانه کارگر ثبت نام شانزدهمین دوره آموزش کوتاه مدت علوم قرآن ویژه کارگران سراسر کشور در سال ۹۹ آغاز شد.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا درسراسر کشور و عدم برگزاری کلاس های حضوری ما همه آموزش های حضوری خودرا در قالب مجازی طراحی کرده ایم تا همه کارگران و خانواده های محترمشان در منازل خود درسراسرکشور این آموزش ها را دنبال کنند.

فلاح گفت: این دوره های آموزشی به صورت دوره های کوتاه مدت یکماهه و در رشته های روخوانی، رونخوانی، فصیح خوانی، تجوید مقدماتی، صوت و لحن، حفظ، ترجمه و مفاهیم، تفسیر و تدبر در قرآن کریم، داستان های پیامبران، مهارت های زندگی با محوریت قرآن ومربیگری مهد و پیش دبستانی (دوره قرآنی) به صورت کاملاً مجازی و آموزش های تلفنی ما در چهار رشته حفظ، روخوانی، مفاهیم و احکام در سراسر کشور برگزار می گردد.

وی در آخر افزود: این آموزش ها به صورت رایگان برگزار می شود و کارگران به همراه خانواده های خود می توانند تا ۲۶ تیرماه جهت ثبت نام عدد ۶ را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند یا از طریق سایت دارالقرآن خانه کارگر به نشانی www.ketabequran.ir اقدام فرمایند.

کد مطلب 4973671

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