آغاز ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح خوش مشرب مسئول شعب دارالقرآن خانه کارگر گفت: پیرو مصوبه شورای آموزش دارالقرآن خانه کارگر ثبت نام شانزدهمین دوره آموزش کوتاه مدت علوم قرآن ویژه کارگران سراسر کشور در سال ۹۹ آغاز شد.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا درسراسر کشور و عدم برگزاری کلاس های حضوری ما همه آموزش های حضوری خودرا در قالب مجازی طراحی کرده ایم تا همه کارگران و خانواده های محترمشان در منازل خود درسراسرکشور این آموزش ها را دنبال کنند.

فلاح گفت: این دوره های آموزشی به صورت دوره های کوتاه مدت یکماهه و در رشته های روخوانی، رونخوانی، فصیح خوانی، تجوید مقدماتی، صوت و لحن، حفظ، ترجمه و مفاهیم، تفسیر و تدبر در قرآن کریم، داستان های پیامبران، مهارت های زندگی با محوریت قرآن ومربیگری مهد و پیش دبستانی (دوره قرآنی) به صورت کاملاً مجازی و آموزش های تلفنی ما در چهار رشته حفظ، روخوانی، مفاهیم و احکام در سراسر کشور برگزار می گردد.

وی در آخر افزود: این آموزش ها به صورت رایگان برگزار می شود و کارگران به همراه خانواده های خود می توانند تا ۲۶ تیرماه جهت ثبت نام عدد ۶ را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند یا از طریق سایت دارالقرآن خانه کارگر به نشانی www.ketabequran.ir اقدام فرمایند.