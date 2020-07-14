به گزارش خبرگزاری مهر، از انقلاب ۵۷ ایران بیش از چهار دهه میگذرد. در این دوران تغییرات بسیاری در ساختار و بازیگران سیاسی کشور رخ داده و حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی نیز از این تغییرات بر کنار نبوده است؛ در این سالها رویکرد سیاستگذاری از چپگرایی تا راستگرایی در نوسان بوده است. با این میزان تنوع و تکثر یا تشتت و پریشانی، آیا همچنان میتوان از منطق حاکم بر میدان سیاستگذاری اجتماعی و شکلگیری این سیاستها سخن گفت؟
نویسنده کتاب بر این باور است که چنین منطقی وجود دارد و میکوشد با مطالعهای تاریخی، برساختی از هندسهی میدان سیاستگذاری اجتماعی ایران پساانقلاب ارائه دهد و منطق صورتبندی سیاستهای اجتماعی این دوران را تحلیل کند.
در کتاب حاضر به پرسشهای متعددی در تشریح معماری میدان پاسخ داده شده است: بازیگران فعال در مناسبات قدرت چه کسانیاند؟ چه تشکلهایی در حمایت از منافع خود موفقتر عمل کردهاند؟ و چه نیروهایی در صورتبندی سیاستها یا ممانعت از آنها تأثیر داشتهاند؟
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