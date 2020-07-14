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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۱

مناسبات قدرت و سیاست‎گذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب؛

کتاب نظام نااجتماعی منتشر می‌شود

کتاب نظام نااجتماعی منتشر می‌شود

کتاب نظام نااجتماعی؛ مناسبات قدرت و سیاست‎گذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب تألیف یاسر باقری به همت نشر نی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از انقلاب ۵۷ ایران بیش از چهار دهه می‌گذرد. در این دوران تغییرات بسیاری در ساختار و بازیگران سیاسی کشور رخ داده و حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی نیز از این تغییرات بر کنار نبوده است؛ در این سال‌ها رویکرد سیاست‌گذاری از چپ‌گرایی تا راست‌گرایی در نوسان بوده است. با این میزان تنوع و تکثر یا تشتت و پریشانی، آیا همچنان می‌توان از منطق حاکم بر میدان سیاست‌گذاری اجتماعی و شکل‌گیری این سیاست‌ها سخن گفت؟

نویسنده کتاب بر این باور است که چنین منطقی وجود دارد و می‌کوشد با مطالعه‌ای تاریخی، برساختی از هندسه‌ی میدان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران پساانقلاب ارائه دهد و منطق صورت‌بندی سیاست‌های اجتماعی این دوران را تحلیل کند.

در کتاب حاضر به پرسش‌های متعددی در تشریح معماری میدان پاسخ داده شده است: بازیگران فعال در مناسبات قدرت چه کسانی‌اند؟ چه تشکل‌هایی در حمایت از منافع خود موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ و چه نیروهایی در صورت‌بندی سیاست‌ها یا ممانعت از آن‌ها تأثیر داشته‌اند؟

کد مطلب 4973748

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