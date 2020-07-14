سومین شماره فصلنامه «زیباشناخت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، شماره سوم از دوره جدید فصلنامه «زیباشناخت» به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی منتشر شد.

«زیباشناخت» یک فصلنامه مطالعات نظری و تاریخی هنر است. در سومین شماره از دور جدید انتشار این فصلنامه، مطالبی در چهار بخش با عناوین هنرآزمایی، هنر شناخت، تبارشناخت و کتاب شناخت، منتشر شده است.

در بخش نخست، دان کارل هُلم، دانشیار دانشگاه سودرتورن استکهلم، در مقاله‌ای با عنوان «در باب بازنمایی تاریخ هنر معاصر» به بررسی نمونه‌ها و پیامدهای تاریخی هنر پرداخته است. در ادامه در مطلبی به عنوان «پرسش از یک مفهوم معاصر: معاصر چیست؟» مجید اخگر به بررسی مقاله دان کارل هلم پرداخته است. «تلقی هرمنوتیکی از هنر معاصر» به قلم امیر نصری یکی دیگری از مطالب بخش «هنرآزمایی» است.

بخش «هنر شناخت» با مقاله‌ای از گوتفرید بوهم، استاد تاریخ هنر مدرن در دانشگاه بال سوئیس، باعنوان «فراتر از زبان؟ نکاتی در مورد منطق تصاویر» آغاز شده است. مقاله «کانت پس از دوشان» به قلم تیه‌ری دو دوو، مقاله «کیِرکگور، ایبسن و زیبایی‌شناسی ارتباط غیرمستقیم» نوشته لئوناردو اف. لیسی، دیگر مطالب این بخش هستند.

بخش تبارشناخت به مقاله «لائوکون، گفتاری در باب مرزهای نقاشی و شعر» نوشته گوتهولد افرایم لسینگ اختصاص دارد.

در بخش «کتاب شناخت» نیز کتاب‌های «ایدئولوژی زیبایی‌شناسی» نوشته تری ایگلتون، «نگره فیگوراتیو در نقاشی معاصر ایران» با گردآوری مسلم خضری، «فریدریش و عصر رومانتیسم آلمانی» اثر لیندا سیگل و دیگران «شش کارگردان اروپایی» نوشته پیتر هارکورت، «فتیشیسم در موسیقی و واپسروی شنیدن» اثر تئودور آدورنو و «به صحنه بردن فلسفه: فصل مشترک‌های تئاتر، اجرا و فلسفه» معرفی شده‌اند.

سومین شماره فصلنامه مطالعات نظری و تاریخی هنر «زیبا شناخت» به صاحب امتیازی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، با مدیرمسئولی مهدی افضلی و سردبیری کامران سپهران منتشر شده است و در کتابفروشی‌ها در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.