شناسایی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی قبل از ظهور علائم این بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استفاده از دستگاههای الکتروانسفالوگرافی غیرتهاجمی برای بررسی آنی علائم الکترونیکی مغز امر تازهای نیست. اما برای اولین بار از این روش برای شناسایی ابتلای افراد به اسکیزوفرنی بدون پیدایش نشانههای اولیه این بیماری استفاده شده است.
مدلهای ارتقا یافته این دستگاهها با کنترل وضعیت فعالیت بخشهای مختلف مغز و با اتکا به هوش مصنوعی برای تحلیل و مقایسه دادههای افراد دیگر مبتلا به اسکیزوفرنی توانستهاند تحولی در درمان این بیماری ایجاد کنند.
در استفاده آزمایشی از این روش ۱۰۱ نفر مشکوک به ابتلاء به اسکیزوفرنی مورد بررسی قرار گرفته اند که از این میان ابتلای ۷۵ نفر به این بیماری بدون وجود هیچ نشانهای قطعی شد. این تحقیق منجر به شناسایی ویژگیهای ژنتیکی خاص برخی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نیز شد که برای درمان و بهبود این افراد نیز مؤثر خواهد بود.
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