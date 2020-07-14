سنگاپور وارد رکود شد؛ اقتصاد در ۳ ماهه دوم ۴۰ درصد آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تخمین‌های پیشرفته وزارت تجارت و صنعت سنگاپور نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۴۱.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل آب رفته و از لحاظ فنی وارد رکود شده است.

تخمین تولید ناخالص داخلی سنگاپور که بیشتر از روی داده‌های ماه آوریل و می انجام شده است از آن‌چه تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کردند بدتر بوده است. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که اقتصاد این کشور جنوب شرقی آسیا نسبت به ۳ ماهه قبل ۳۷.۵ درصد آب برود.

از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای ۲ بار افت ۳ ماهه متوالی می‌باشد. اقتصاد سنگاپور در ۳ ماهه اول هم ۳.۳ درصد آب رفته بود.

در مقایسه با سال گذشته اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم ۱۲.۶ درصد آب رفت که این از انقباض ۱۰.۵ درصدی که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند بدتر بود.

عملکرد اقتصادی سنگاپور در نیمه دوم امسال به علت به کارگیری محدودیت‌های قرنطینه‌ای در بخش‌هایی از این کشور بدتر شد.