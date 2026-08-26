نصیرپور: وحدت حول محور رهبری راه عبور از مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نصیرپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجانشرقی با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و شهدای دولت اظهار کرد: یاد و خاطره همه کسانی که برای حفظ و تداوم جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان خدمت و فداکاری کردند، گرامی میداریم و امیدواریم در عمل نیز راه شهدا را با خدمت صادقانه و تلاش برای اعتلای جمهوری اسلامی ادامه دهیم.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور و مسئولیت سنگین رهبر معظم انقلاب افزود: اداره کشوری که امید شیعیان جهان و مستضعفان است، در شرایط کنونی مسئولیتی سخت و پیچیده است و برای رهبر معظم انقلاب آرزوی سلامتی و توفیق داریم.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگیهای شهید رجایی گفت: ماندگاری نام شهید رجایی نتیجه صداقت در نیت و عمل و خدمت واقعی به مردم بود. انسان نباید برای ماندگار شدن نام خود تلاش کند، بلکه باید با نیت صادقانه وظیفه خود را انجام دهد و آثار این خدمت در جامعه باقی خواهد ماند.
آذربایجان میتواند در تاریخ ایران نقش پررنگتری ایفا کند
نصیرپور با قدردانی از عملکرد مدیران استان در شرایط دشوار کشور گفت: آذربایجان و تبریز همواره نقش مهمی در تاریخ ایران داشتهاند و امروز نیز ظرفیتهای بزرگی برای اثرگذاری در کشور دارند.
وی ادامه داد: فرصت ارزشمندی برای آذربایجان ایجاد شده است و امیدواریم دولت و رئیسجمهور بتوانند با عبور از مسائل و شرایط دشوار کنونی، زمینه نقشآفرینی بیشتر این استان را فراهم کنند؛ چراکه آذربایجان سر ایران است.
نماینده مردم سراب در مجلس با اشاره به شرایط جنگی اخیر کشور اظهار کرد: اینکه دشمن پس از استفاده از توان نظامی خود به دنبال مذاکره است، نشانه ضعف ایران نیست؛ مذاکره زمانی مطرح میشود که غلبه نظامی حاصل نشده باشد و این موضوع نشاندهنده توانمندی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: نباید در پیچوخم جریانهای سیاسی، توانمندیهای نظام جمهوری اسلامی را نادیده بگیریم. در کنار مشکلات موجود، باید ظرفیتها و دستاوردهای کشور را نیز ببینیم و برای عبور از مشکلات تلاش کنیم.
وحدت به معنای همصدایی با یک جریان سیاسی نیست
نصیرپور، وحدت را یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و عبور کشور از بحرانها دانست و گفت: وحدت به این معنا نیست که همه حرف یک فرد یا یک جریان را بپذیرند؛ اختلاف نظر و نقد در جامعه طبیعی است و نمیتوان از یک طرف به افراد اجازه انتقاد داد و از سوی دیگر مدیران ارشد کشور را از حق نقد و تصمیمگیری محروم کرد.
وی تأکید کرد: اگر وحدت را به شخص نسبت دهیم، محور آن رهبری است و اگر بخواهیم آن را در قالب یک تفکر تعریف کنیم، محور آن تفکر جمهوری اسلامی است. نه جریانهای سیاسی و نه افراد دارای تریبون، محور وحدت نیستند.
نماینده مردم سراب در مجلس افزود: همه باید تلاش کنیم جمهوری اسلامی سربلندتر از گذشته باشد و این امر جز با صداقت میان مسئولان و خدمت صادقانه به مردم محقق نمیشود.
کنترل گرانی نیازمند همکاری همه دستگاههاست
نصیرپور با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: گرانی و مشکلات معیشتی مردم حاصل مجموعهای از عوامل است و نمیتوان آن را صرفاً به جنگ یا بیبرنامگی نسبت داد.
وی افزود: برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، همه دستگاهها از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و ظرفیتهای موجود کشور را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.
عدالت در توزیع امکانات و پروژهها رعایت شود
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه متوازن به شهرستانهای استان گفت: محدودیت منابع نباید موجب شود برخی شهرستانها و مناطق کمتر مورد توجه قرار گیرند. اگر در یک شهرستان پروژهای در زمان مناسب تعریف نشده است، نباید مردم آن منطقه به دلیل ضعف برنامهریزی گذشته از فرصتهای جدید محروم شوند.
وی عدالت را معیار اصلی ارزیابی عملکرد مسئولان دانست و ادامه داد: عدالت باید همه کشور و همه مردم را دربر بگیرد و امیدواریم سال آینده هیچ شهرستانی در آذربایجانشرقی بدون پروژه ملی نباشد.
نصیرپور با تأکید بر ضرورت خروج مدیریت استان از رویکردهای صرفاً گزارشی اظهار کرد: در هفته دولت ارائه گزارش عملکرد ضروری است، اما در کنار آن باید فهرستی از کارهای انجامنشده استان نیز تهیه شود.
وی افزود: این فهرست باید مشخص، قابل شمارش و مأموریتمحور باشد تا مسئولان برای رفع آنها برنامهریزی کنند و سال آینده مردم بتوانند میزان تحقق وعدهها و پروژهها را ارزیابی کنند.
اوقاف و سایر دستگاهها ظرفیتهای خود را در اختیار حل مشکلات مردم قرار دهند
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی موقوفات گفت: ظرفیتهای اوقاف و سایر دستگاهها باید با برنامهریزی مناسب در مسیر حل مشکلات مردم و توسعه استان قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف ادامه داد: امروز کشور به همافزایی ظرفیتهای موجود نیاز دارد و اگر امکانات نهادها و دستگاههای مختلف در چارچوب برنامهای مشخص در خدمت مردم قرار گیرد، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کرد.
نصیرپور در پایان بر ضرورت تقویت نگاه خدمتمحور در میان مدیران تأکید کرد و گفت: مسئولیتها فرصتی برای خدمت به مردم هستند و باید از این فرصت برای حل مشکلات واقعی جامعه استفاده کرد؛ به گونهای که آثار این خدمت برای مردم ملموس و قابل ارزیابی باشد.
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