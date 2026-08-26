به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازی ایران برای حضور در بازی های آسیایی تنها یک نماینده در بخش زنان دارد. این سهمیه به اسلحه سابر اختصاص داده شده است.

بر این اساس قرار است نجمه سازنچیان به عنوان تنها نماینده شمشیربازی زنان ایران در بازی های آسیایی شرکت کند. او در مسابقات قهرمانی جهان هم تنها نماینده شمشیربازی زنان ایران بود که به دلیل عدم صدور ویزا از اعزام بازماند.

سازنچیان در مسابقات قهرمانی آسیا هم به عنوان تنها نماینده در اسلحه سابر زنان شرکت داشت اما نتیجه هر 5 دیدار خود برابر ژاپن، ازبکستان، قزاقستان، کره جنوبی و چین را واگذار کرد و حذف شد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، طاها کارگرپور و نیما زاهدی هم ترکیب ۴ نفره تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر مردان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.