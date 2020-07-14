وونگ کار-وای از برنامه احیای فیلم هنگ کنگ حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلمسازان مطرحی از جمله وونگ کار-وای، پیتر چان هو-سان و درک یی از جمله کارگردانان ارشدی هستند که تعهد دادهاند مهارتها و تجربه خود را به نسل جدید منتقل کنند. آنها بخشی از یک ابتکار دولتی با سرمایه ۱۲.۹ میلیون دلاری هستند که هدفش تقویت صنعت فیلم هنگ کنگ بعد از آسیبهای وارد شده به خاطر پاندمی کرونا و ادامه تنشهای سیاسی است.
تحت این ابتکار جدید که توسط صندوق توسعه فیلم هنگ کنگ تامین مالی میشود، هر یک از این کارگردانها با یک یا ۲ فیلمساز جوان همراه میشوند تا فیلمی تهیه کنند که از یک یارانه ۱.۲ میلیون دلاری دولتی بهره میبرد. انتظار میرود ساخت حدود ۱۰ تا ۱۲ پروژه از این طریق محقق شود.
این برنامه از جمله پنج تدبیر در برابر کروناست که دوشنبه اعلام شد و روی هم رفته ارزش آنها ۳۳.۵ میلیون دلار است. ادوارد یائو وزیر بازرگانی هنگکنگ گفت تهیه و سرمایهگذاری محلی فیلم طی یک سال اخیر افت داشته و پاندمی کووید -۱۹ و اعتراضهایی که از ژوئن قبلی آغاز شد به آنها ضربه زده است.
سینماها به مدت شش هفته بسته بودند و فروش باکس آفیس منطقه با کاهشی بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول ۲۰۲۰ مواجه شد. همراه با شش ماه اعتراضهای سیاسی، فروش گیشه در نیمه دوم ۲۰۱۹ هم با کاهشی ۱۰ درصدی مواجه شده بود.
بیش از ۱.۵ میلیون دلار تا به حال به یک برنامه حمایت از فیلمنامهنویسی اختصاص داده شده که انتظار میرود بتواند ۴۰ فیلمنامه تولید کند. دولت همچنین قصد دارد از طریق برنامه تامین مالی تولید فیلم از پروژهها حمایت کند. این برنامه به سرمایهگذارانی که با هم پروژهها را تامین مالی میکنند اجازه میدهد سرمایهشان را اول بازیابی کنند. از این طریق هم قرار است بیش از ۱۰ فیلم با بودجه حدود ۱۳ میلیون دلار ساخته بشود.
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