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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۹

تبعات بسته نجات ۳ تریلیون دلاری

فدرال رزرو با چاپ دلار باعث حباب بازار سهام شد

فدرال رزرو با چاپ دلار باعث حباب بازار سهام شد

تحلیل‌گران معتقدند بسته نجات ۳ تریلیون دلاری فدرال رزرو در بحران کووید۱۹ باعث حبابی شدن هر چه بیشتر بازارهای مالی آمریکا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، تحلیل‌گران معتقدند بسته نجات ۳ تریلیون دلاری فدرال رزرو در بحران کووید ۱۹ باعث حبابی شدن هر چه بیشتر بازارهای مالی آمریکا شده است.

فدرال‌رزرو تمام عزم خود را جزم کرده است تا در بحران کووید ۱۹ با خرید بی حد و حساب اوراق قرضه، نقدینگی را بالا نگاه دارد.

طبق جدیدترین آمارها بانک مرکزی آمریکا از فوریه تا کنون میزان دارایی اوراق قرضه خود را از ۴.۲ تریلیون دلار به ۷ تریلیون دلار رسانده است. این به معنای این است که فدرال‌رزرو برای خرید این حجم از اوراق ۲.۸ تریلیون دلار چاپ کرده و وارد بازارهای مالی آمریکا کرده است.

اندرو برنر، سرپرست بخش درآمدهای ثابت شرکت نات‌الاینس می‌گوید: کووید ۱۹ حالا رابطه معکوسی با بازارهای سهام دارد. هرچه شیوع کووید ۱۹ بدتر می‌شود بازارهای سهام به لطف مشوق‌های فدرال‌رزرو عملکرد بهتری دارند.

حباب بازار سهام که سرمایه‌گذاران در مورد آن هشدار می‌دهند به عملکرد فدرال‌رزرو برای به صفر رساندن نرخ بهره و تزریق شدید دلار به اقتصاد و از سوی دیگر ایجاد موجی از عرضه‌های اولیه سهام در بورس‌های آمریکا مرتبط است. شرکت‌های مختلف با بهره‌گیری از شرایط کنونی و بالا بودن نقدینگی در نزد شهروندان آمریکایی سهام خود را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند.

کد مطلب 4973925

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