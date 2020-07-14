به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در راستای توجه به محرومان و قشرهای آسیبپذیر با حضور در محله دروازه غار در جنوب تهران از مدرسه تخصصی کودکان کار صبح رویش در منطقه ۱۲ بازدید کرد.
در این بازدید وزیر آموزشوپرورش از بخشهای مختلف این مرکز آموزشی و مهارتی ویژه کودکان کار بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتهای این مرکز قرار گرفت.
این مدرسه باهدف حمایت از کودکان کار ایجاد و با پشتیبانی و حمایت مردمی فعالیت میکند. این مدرسه با بیش از یک هزار و۵۰ دانشآموز در محله دروازه غار تهران و در جوار پارک هرندی قرار دارد. بیش از ۵۰ در صد دانش آموزان این مدرسه را اتباع خارجی تشکیل میدهد که ۸۰ درصد این کودکان در دوره ابتدایی و۲۰ درصد نیز در دوره متوسطه اول تحصیل میکنند.
واحد مددکاری، روانشناسی، صف مارپیچ، میز گفتگو و … ازجمله واحدهای این مدرسه است همچنین عناوین؛ بازی کدهها، هنرکده، زیستکده، وطنکده، عددکده، عجبکده، ادبکده، دهکده، زنگ حال خوب، کلاس پیشرو، تابلوی دل نوشته، تابلوی شخصیت، کیف و کتاب مدرسه، زنگ آراستگی، زنگ همسفرگی و پنجره گفتگو… ازجمله مواردی است که بر درودیوار این مدرسه مهارتی و متفاوت حک شده است. در این مدرسه برنامهریزی شده است تا دانش آموزان بهجای قرار داشتن در کلاسهای بیروح و ساکت در محیطهایی شاد و جذاب و آموزنده اوقات خود را بگذرانند
این مجتمع آموزشی غیردولتی به همت مردم و باهدف حمایت از کودکان کار ایجاد شده است و تاکنون ۵۸ درصد کودکان مورد حمایت مردم قرار گرفتهاند اما ۴۲ درصد باقیمانده نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه بازدید از مجتمع آموزشی صبح رویش ویژه کودکان کار در محله دروازه غار در جنوب تهران، پس از تشریح فعالیت قسمتهای مختلف مجتمع توسط مسئولین مدرسه و گفتگو با برخی دانش آموزان، اظهار کرد: هدف مهم تعلیم و تربیت این است که افراد آماده زندگی کردن شوند همه آنچه ما به آن نیازمندیم از طریق کتابهای درسی حاصل نمیشود بلکه بخشی از نیازها باید از طریق کشف مهارتهای لازم محقق شود.
وی افزود: این مجتمع برنامههای بسیار خوبی برای کودکان تدارک دیده است تا درس ورزی آنها و توانمندیهای ساخت و سازشان ارتقا پیدا کند و ظرفیت اجتماعی و قدرت حل مسئله در آنها افزایش پیدا کند بهطوریکه بتوانند روابطشان با دیگران را تقویت کنند.
وزیر آمورش و پرورش خاطرنشان کرد: آرزو میکنیم همه مدارس ما به سمت آموزشهای ترکیبی بروند تا دانش آموزان تلفیقی از دانش و مهارت و افزایش ظرفیتها را تجربه کنند.
وی ادامه داد: مطلوب ما این است که همه مدارس بتوانند افراد را برای زندگی کردن آماده کنند این روش به دانش آموزان هویت، استقلال، قدرت سازندگی، اعتمادبهنفس، ارتقای شخصیت و … میدهد.
حاجی میرزایی تصریح کرد: الگویی که در مجتمع آموزشی مهارتی صبح رویش وجود دارد ظرفیت خوبی است و معتقدم مدارس باید به این سمت بروند.
وی افزود: آموزشوپرورش در قبال بچههای کار هر حمایتی نیاز باشد انجام میدهد البته دستگاههای متعددی هستند که این کودکان را حمایت میکنند ما نیز در کنار سایر مجموعهها نقش خود را ایفا خواهیم کرد.
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