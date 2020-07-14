۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بیژن زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون انرژی با مدیران وزارت نفت و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این جلسه برای همکاریهای مؤثر در بخش انرژی پایه گذاری مناسبی انجام و مقرر شد در بخشهایی با تنظیم سند و در بخشهایی با حمایت سیاسی همکاری بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی گسترش یابد.
وی افزود: یکی از مهمترین زمینههایی که کمیسیون انرژی به طور جدی بر آن تاکید دارد بهینه سازی مصرف انرژی در سوختهای مایع و گاز است و در همین راستا مقرر شد چهار سند از طرف دولت به کمیسیون تقدیم شود و هر کمیسیون شکل نهایی اسناد را مشخص کند.
وزیر نفت خاطر نشان کرد: یکی از این اسناد مصرف سوخت و حمل و نقل تا افق سال ۱۴۲۰ است که از اسناد بین بخشی است و در این سند بهینه سازی خودروها، اصلاح ساختار حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نوع خودروهایی که ساخته میشود دیده شده است.
زنگنه ادامه داد: اسناد دیگر عرضه و تقاضای گاز، تولید نفت و پتروشیمی تا افق ۱۴۲۰ است.
وی خاطر نشان کرد: تمام اینها ریل گذاری برای آینده است و ممکن است در یک سال پیش رو همه این اسناد مصوب نشود، اما تجارب دولت با نمایندگان مجلس هم راستا میشود و مسیر آینده کشور در حوزه انرژی ریل گذاری میشود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه حقوق کارکنان نفت و مشکلاتشان برای اولین بار در مجلس مورد مطالبه نمایندگان قرار گرفت اظهار داشت: در کمیسیون انرژی از دولت خواسته شد تا به موارد معیشتی کارکنان صنعت نفت رسیدگی بیشتری شود.
زنگنه گفت: همچنین در این جلسه کمک دولت به مناطق نفت خیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دولت کارهایی را انجام دهد و البته در این زمینه منابع دولت کافی نیست و باید فکر جدیدی شود.
وی خاطر نشان کرد: مورد دیگر که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت کمک به صنایع پایین دستی و کمک برای تأمین منابع در خصوص سرمایه گذاریهای حوزه نفتی بود.
وزیر نفت افزود: نفت بخش پیشران اقتصاد کشور است که اگر توسعه یابد بخشهای مختلف صنعتی هم فعال میشود به همین دلیل سرمایه گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.
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