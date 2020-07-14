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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۶

زنگنه:

۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود

۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود

وزیر نفت گفت: ۴ سند بخش انرژی تقدیم کمیسیون انرژی می‌شود که این اسناد می‌تواند به عنوان ریل‌گذاری برای آینده کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بیژن زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون انرژی با مدیران وزارت نفت و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این جلسه برای همکاری‌های مؤثر در بخش انرژی پایه گذاری مناسبی انجام و مقرر شد در بخش‌هایی با تنظیم سند و در بخش‌هایی با حمایت سیاسی همکاری بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی گسترش یابد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که کمیسیون انرژی به طور جدی بر آن تاکید دارد بهینه سازی مصرف انرژی در سوخت‌های مایع و گاز است و در همین راستا مقرر شد چهار سند از طرف دولت به کمیسیون تقدیم شود و هر کمیسیون شکل نهایی اسناد را مشخص کند.

وزیر نفت خاطر نشان کرد: یکی از این اسناد مصرف سوخت و حمل و نقل تا افق سال ۱۴۲۰ است که از اسناد بین بخشی است و در این سند بهینه سازی خودروها، اصلاح ساختار حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نوع خودروهایی که ساخته می‌شود دیده شده است.

زنگنه ادامه داد: اسناد دیگر عرضه و تقاضای گاز، تولید نفت و پتروشیمی تا افق ۱۴۲۰ است.

وی خاطر نشان کرد: تمام این‌ها ریل گذاری برای آینده است و ممکن است در یک سال پیش رو همه این اسناد مصوب نشود، اما تجارب دولت با نمایندگان مجلس هم راستا می‌شود و مسیر آینده کشور در حوزه انرژی ریل گذاری می‌شود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه حقوق کارکنان نفت و مشکلاتشان برای اولین بار در مجلس مورد مطالبه نمایندگان قرار گرفت اظهار داشت: در کمیسیون انرژی از دولت خواسته شد تا به موارد معیشتی کارکنان صنعت نفت رسیدگی بیشتری شود.

زنگنه گفت: همچنین در این جلسه کمک دولت به مناطق نفت خیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دولت کارهایی را انجام دهد و البته در این زمینه منابع دولت کافی نیست و باید فکر جدیدی شود.
وی خاطر نشان کرد: مورد دیگر که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت کمک به صنایع پایین دستی و کمک برای تأمین منابع در خصوص سرمایه گذاری‌های حوزه نفتی بود.

وزیر نفت افزود: نفت بخش پیشران اقتصاد کشور است که اگر توسعه یابد بخش‌های مختلف صنعتی هم فعال می‌شود به همین دلیل سرمایه گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. 

کد مطلب 4974062

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
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      توسعه پایدار، گسترش تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و هسته ای در کنار جایگزینی برق به جای سوخت ها فسیلی در مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی و حمل و نقل بهترین پیشرفت و توسعه و میراث برای آیندگان خواهد بود

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