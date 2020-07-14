امسال هیچ اعتباری از استانداری دریافت نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طلوعی امروز سه شنبه در نشست شهردار و مدیران شهرداری کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: باید فضای کار و تلاش را در کرمانشاه برای آبادانی بیشتر گسترش دهیم و در این زمینه تعامل بیشتری با هم داشته باشیم.

شهردار کرمانشاه افزود: در این شرایط که مشکلات اقتصادی در کشور بیداد می‌کند و بیماری کرونا نیز مزید بر آن شده است، باید با ارتباط صمیمی و همدلی بتوانیم این خلاء را پر کنیم.

وی خاطرنشان کرد بدون شک در سایه همدلی است که کارها رونق می‌گیرد و اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.

طلوعی گفت: شهر امانت در دست ماست و باید امانت دار خوبی باشیم و با تعامل اگر دردی در شهر وجود دارد با تشخیص درست به درمان آن بپردازیم.

شهردار کرمانشاه بیان کرد: در کرمانشاه ثروت فراوان داریم به طوری که در حال حاضر ذخیره حقوق تیرماه را نیز کنار گذاشتیم و در این خصوص هیچ مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: مجموعه استانداری باید مسائل شخصی و سلیقه‌ای را در بحث‌های کاری، مردم و شهر مداخله ندهند و اولویت اول مدیران سازندگی، توسعه شهر و همچنین خدمت به مردم باشد.

طلوعی اظهار کرد: علی رغم تمام مشکلات اهل مبارزه با فقر و گرانی، بیماری و … هستم و می‌توانیم در این راه موفق عمل کنیم و کارها را پیش ببریم.

وی گفت: پروژه‌های ما از جمله تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی، پارکینگ شهرداری و … با تعامل سازنده با قرارگاه خاتم و سعی و تلاش نیروها پیشرفت چشمگیری دارند.

طلوعی به خدمات دیگری از جمله کاهش ترافیک شهری اشاره کرد و افزود: این خدمات اگر چه کافی نیستند، اما تمام همت خود را در راستای خدمت به مردم به کار خواهیم گرفت و مجموعه شهرداری در این راستا به حواشی اهمیت نمی‌دهند و تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم معطوف کرده‌اند.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال هیچ‌گونه پولی را از استانداری دریافت نکردیم با این حال مردم از خدمات شهرداری راضی هستند.

گفتنی است، در ادامه این جلسه معاونان شهردار و مدیران اجرایی شهرداری مشکلات و موانع را برای حل و فصل مطرح کردند.