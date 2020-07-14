به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله خادمی در برنامه زنده شبکه خبر با موضوع عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها اظهار داشت: از اوایل سال ۹۸، ۵ آزادراه که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بود، بابت الکترونیکی شدن عوارض، مشخص و این پروژه در عوارضی این آزادراه‌ها اجرا شد.

وی افزود: پس از آن مقرر شد الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها در بقیه آزادراه‌های کشور هم اجرا شود، به هر حال این کاری ضروری است که موجب تسهیل رفت و آمد، کاهش ترافیک و کاهش توقف و ایستایی خودروها در عوارضی‌ها می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: موردی که در یک سال اخیر در این باره رخ داده است، این است که با مشکل عدم پرداخت عوارض الکترونیک از سوی مردم مواجه هستیم، پلاک خودرو به محض عبور از عوارضی ثبت می‌شود و به مالک خودرو پیامکی مبنی بر پرداخت عوارض، همچنین آدرس پرداخت، ارسال می‌شود و یا کاربر می‌تواند از طریق وب سایت یا اپلیکیشن و چندین روش دیگر این عوارضی را پرداخت کند و تا ۴۸ ساعت هم مهلت وجود دارد این عوارضی پرداخت شود و در این مدت خودرو جریمه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر با وجود مناسب بودن شرایط الکترونیکی شدن عوارضی آزادراه‌ها، استقبال مردم از این روش مناسب نبود، در این یک سال ۵۰ درصد عوارضی‌ها هنوز پرداخت نشده است، در حالی که مردم باید در این باره اهتمام کافی داشته باشند و همین عدم پرداخت موجب شده است سرمایه‌گذاران به منابع مالی خود نرسند.

خادمی اضافه کرد: تأکید وزیر راه و شهرسازی این است که در این ۵ آزادراه الکترونیکی شدن عوارض ادامه یابد، ولی به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط شاید این سیستم باقی نماند، در همین آزادراه تهران-شمال گیت‌های عوارضی از روز اول الکترونیک بود اما کمتر از ۱۰ درصد از کاربران عوارض را پرداخت کردند و همین امر موجب شد که سرمایه‌گذار دچار مشکل شود و بنابراین باند برگشت را نقدی کردیم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: به هر حال اگر مردم از این سیستم استقبال نکنند ممکن است سیستم ETC (پرداخت الکترونیک عوارضی) در آزادراه‌های خصوصی لغو شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در باره اهرم‌های دولت برای پرداخت عوارض الکترونیک گفت: وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با پلیس راه امضا کرده است تا از اهرم پلیس استفاده کنیم، اما تا مردم استقبال نکنند هیچ راهی وجود ندارد و فقط همکاری مردم لازم است.

وی ادامه داد: مقرر بود ۳۰ آزادراه کشور در یک سال به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند، اما در این خصوص با مشکل مواجه شده‌ایم و بخش خصوصی سرمایه گذار در آزادراه‌ها راغب نیست با این شرایط کار را ادامه دهد.