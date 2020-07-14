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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۷

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان خبر داد:

برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک در لرستان

برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک در لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان از برون سپاری تهیه نقشه املاک به فارغ التحصیلان نقشه برداری و مهندسین نظام مهندسی خبر داد و گفت: با این طرح، نقشه بردار بیکار در استان نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر باقری در سخنانی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد اراضی استان دارای سند مالکیت تک برگ هستند، اظهار داشت: ۳۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای در سامانه ثبت شده است که از این تعداد ۱۳۷ هزار فقره سند تعویض شده است.

وی خاطرنشان کرد: اغلب املاک در استان نقشه UTM دارند، اما خیلی از املاک در چند ساله فاصله برداشت نقشه تا کنون دچار تغییر شده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه با توجه به حجم کاری، تهیه نقشه املاک به افراد واجد شرایط متشکل از کارشناسان رسمی، مهندسین نظام مهندسی و فارغ التحصیلان نقشه برداری برون سپاری شده است، تصریح کرد: افراد می‌توانند به باجه‌های پستی مراجعه کنند و مدارک هویتی و تحصیلی خود را ارائه دهند.

باقری یادآور شد: این افراد پس از آموزش و طی مراحلی گواهینامه فعالیت می‌گیرند و مردم به این اشخاص مراجعه می‌کنند و نقشه‌های UTM واجد مشخصات سامانه شمیم را دریافت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه برون سپاری تهیه نقشه املاک و اراضی روی اشتغال استان نیز تأثیر گذار است، افزود: با اجرای این طرح، نقشه بردار بیکار در استان نخواهیم داشت.

کد مطلب 4974183

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