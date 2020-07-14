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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۴

سازمان امنیت فدرال روسیه:

۵ تروریست داعشی در روسیه بازداشت شدند

۵ تروریست داعشی در روسیه بازداشت شدند

سازمان امنیت فدرال روسیه از بازداشت ۵ تروریست داعشی در منطقه «روستوف» این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری چینی شینهوا، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۵ تروریست داعشی را در منطقه «روستوف» واقع در جنوب این کشور بازداشت کرده است.

براساس اعلام این خبرگزاری، سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه خود در این ارتباط اعلام کرد: یکی از تروریست ها از اتباع کشورهای آسیای مرکزی و سایر آن ها از اتباع کشور روسیه هستند.

بیانیه مذکور در این خصوص می افزاید: تروریست های مذکور قصد حمله به ماموران پلیس و اقدامات تروریستیِ از پیش برنامه ریزی شده در مراکز آموزشی و پزشکی را داشتند.

کد مطلب 4974210

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