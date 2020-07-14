۵ تروریست داعشی در روسیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری چینی شینهوا، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۵ تروریست داعشی را در منطقه «روستوف» واقع در جنوب این کشور بازداشت کرده است.

براساس اعلام این خبرگزاری، سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه خود در این ارتباط اعلام کرد: یکی از تروریست ها از اتباع کشورهای آسیای مرکزی و سایر آن ها از اتباع کشور روسیه هستند.

بیانیه مذکور در این خصوص می افزاید: تروریست های مذکور قصد حمله به ماموران پلیس و اقدامات تروریستیِ از پیش برنامه ریزی شده در مراکز آموزشی و پزشکی را داشتند.