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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۴۹

احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد کذب محض است

احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد کذب محض است

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد تهران خبر منتشره در شبکه های اجتماعی مبنی بر اخطار استانداری تهران برای پلمب این فرودگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با اشاره به تکذیب خبر احتمال پلمب فرودگاه مهرآباد اعلام کرد: مطابق تکذبیه استانداری به واحدهای مطرح شده در خبر اخطار داده شده در حالی که هیچ اخطاری به این فرودگاه از نظر رعایت مقررات بهداشتی مقابله با کرونا داده نشده است.

این اطلاعیه تصریح کرده است: فرودگاه مهرآباد از همان شروع انتشار بیماری با تمام توان به مقابله با انتشار این ویروس با ضد عفونی کردن و الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی کرده است و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوسته بر انجام رعایت این دستورالعمل‌های نظارت دارند.

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد همچنین اعلام کرد: این اداره کل هیچگونه اخطاری از استانداری دریافت نکرده است.

کد مطلب 4974352
محمد امین دژمان

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