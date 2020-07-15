رشد قیمت نفت خام با افت ذخایر آمریکا / برنت ۴۳ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز چهارشنبه، با افت شدید میزان ذخایر نفت خام آمریکا قیمتهای نفت خام بالا آمد. این در حالی بود که سرمایهگذاران منتظر اعلام نتیجه اجلاس اوپک هستند که دیروز و امروز برگزار میشود.
تا ساعت ۷:۲۶ به وقت تهران، قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۲۱ سنت یا ۰.۵۲ درصد رشد کرد و به ۴۰.۵۰ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۲۴ سنت یا ۰.۵۶ دلار بالا آمد و به ۴۳.۱۴ دلار رسید.
در نشانهای از افزایش تقاضا علیرغم پاندمی کرونا، میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ جولای ۸.۳ میلیون بشکه افت کرد که این فراتر از انتظار تحلیلگران است.
دادههای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز عصر اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر نتیجه اجلاس ۲ روزه وزیران اوپک هم امروز اعلام خواهد شد که میتواند تأثیر زیادی بر روند قیمتهای نفت خام بگذارد.
نظر شما