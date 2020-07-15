صدور کیفرخواست پرونده سیل دهنه «زرین گل» علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: کیفرخواست پرونده مرگ سه نفر در سیل دهنه زرین گل علی آبادکتول صادر شد.

وی افزود: در این کیفرخواست شرکت ملی گاز خطوط شمال و شمال شرق به میزان ۶۵ درصد، اداره کل راه و شهرسازی به میزان ۲۰ درصد، امور آب منطقه ای به میزان ۱۰ درصد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به میزان پنج درصد به اتهام رعایت نکردن نظامات دولتی منتهی به مرگ سه نفر در سیل دهنه زرین گل مقصر شناخته شدند.

هاشمیان، بررسی چند باره نظرهای کارشناسی به علت اعتراض دستگاه های اجرایی را علت طولانی شدن روند بررسی این پرونده و صدور کیفرخواست عنوان کرد.

وی بیان کرد: پرونده پس از صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه کیفری دو علی آبادکتول فرستاده شد.

گفتنی است که یک زوج جوان و فرزند سه ساله آن ها در سیل مرداد ۱۳۹۶ دهنه زرین گل علی آبادکتول، گرفتار شدند و جان باختند.