به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه به مناسبت پنجمین سالگرد توافق برجام با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «ایران نه‌تنها از منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی از دشمنان برای فروپاشی برجام هستیم.»

متن این بیانیه بدین شرح است:

«برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان محصول مهم دیپلماسی چندجانبه، که مورد حمایت قاطع جامعه بین‌المللی قرار داشته است، در پنجمین سالگرد خود با مخاطره جدی مواجه شده است که اگر مورد مراقبت جامعه بین‌المللی برای تضمین اجرای متوازن و با حسن نیت کلیه طرف‌های برجام قرار نگیرد، می‌تواند قربانی دیگری از رویکرد یک‌جانبه گرایانه دولت آمریکا باشد که مسئولیت بین‌المللی و پیامدهای آن منحصراً متوجه این کشور و دولت‌های همراه خواهد بود.

سرمایه بین‌المللی، حقوقی، فنی، راهبردی و سیاسی این توافق در پنجمین سالگرد تفاهم، متأثر از اقدامات مخرب غیرقانونی آمریکا دچار فرسایشی عمیق شده است. اعضای باقیمانده برجام بر این نکته واقف بوده و با اجماع بر این نظر هستند که دلیل اصلی شرایط کنونی، نقض‌های مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام و نهایتاً خروج غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده از تفاهمی است که پس از سال‌ها مذاکرات طاقت فرسای چندجانبه به‌دست آمد. عدم پایبندی اساسی دولت آمریکا به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، و فقدان اراده دیگر طرف‌ها در اعاده توازن از دست رفته در برجام، شرایط کنونی پیرامون برجام را پیچیده‌تر ساخته و عملاً سبب شده تا جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم پایبندی به تعهدات خود، نتواند از آثار برجام همچون رفع تحریم‌های هسته‌ای بهره‌مند شود.

متأسفانه، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که می‌بایست بار دیگر حقوق و تکالیف مندرج در این توافق را که طی مذاکرات سخت و پیچیده میان ایران و ۱+۵ به نمایندگی از جامعه بین‌المللی توافق و مورد تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت قرار گرفته است، را برای اعضای باقیمانده برجام و همچنین دولت‌های عضو سازمان ملل متحد یادآوری کنیم. از تاکید قطعنامه ۲۲۳۱ بر «ارتقا و تسهیل توسعه تعاملات اقتصادی و تجاریِ عادی و همکاری با ایران» و «اجرای کامل چارچوب زمانبندی» برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گرفته تا اهمیت نظام رفع تحریم‌های برجام بعنوان یکی از پایه‌های اساسی توافق حاصل شده است.

برجام یک راه حل دیپلماتیکِ مذاکره شده برای حل و فصل مسالمت آمیز یک بحران مزمن ساختگی در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که ماهیتی جامع و نهایی دارد. ایران با جدیت و با نگاه به آینده وارد مذاکره شد، و نتیجه مذاکره را با حسن نیت اجرا کرد، که انجام اقدامات داوطلبانه شفاف ساز و اعتماد ساز، فراتر از تعهدات ذیل موافقتنامه پادمان، بخشی از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای اعطای اطمینان به جامعه بین المللی در مورد ماهیت منحصراٌ صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود بود که در قبال آن تحریم‌های ظالمانه‌ای که به بهانه برنامه هسته‌ای وضع شده بودند باید مرتفع می‌شدند. متأسفانه جمهوری اسلامی ایران نه تنها از منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها منتفع نشد، بلکه بار دیگر شاهد اقدام برخی از دشمنان برجام برای احیای پرونده‌های مختومه، با هدف نابودی کامل دستاوردهای برجام هستیم.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری سازنده و گسترده‌ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است، که آمار و ارقام درمورد تعداد و حجم بازرسی و اقدامات راستی آزمایی های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران گواه بر آن هستند. هرگونه تلاش برای سو استفاده از آژانس برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران مغایر با مفاد برجام بوده و علاوه بر مخدوش ساختن اعتبار آژانس به عنوان تنها نهاد فنی معتبر بین المللی برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای کشورها، می‌تواند بر مبانی همکاری‌های سازنده پادمانی موجود تأثیرات منفی داشته باشد. علاوه بر این هرگونه همراهی برخی اعضای باقیمانده برجام با توطئه‌های ایالات متحده علیه برجام به خصوص در جهت تخریب و تضعیف نظام رفع محدودیت‌های تسلیحاتی در سال پنجم تصویب برجام (مهرماه ۱۳۹۹) جای نگرانی بسیار داشته و همانگونه که مکرراً تاکید شده است، مذاکره مجدد برجام و اصلاح نظام رفع تحریم‌ها تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نبوده و پاسخ جمهوری اسلامی ایران، قاطع و تعیین کننده خواهد بود. جامعیت و نهایی بودن این توافق که به سختی و پس از دو سال مذاکره فشرده در بالاترین سطوح، با ترسیم تمامی جزئیات و با جدول زمانبندی دقیق بدست آمده است، نباید به هیچ وجه مخدوش شود. هیچ جایگزینی برای این توافق وجود ندارد، پس اگر اراده سیاسی جامعه بین المللی بویژه اعضای باقیمانده برجام بر حفظ این توافق مهم است، بسیار مهم است که بر تضمین اجرای متوازن و با حسن نیت توافق تمرکز نمائیم.

جمهوری اسلامی ایران از دولت‌های جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، بدلیل اقدامات و مواضع سازنده و توأم باحسن نیت آنها در سطح شورای امنیت، شورای حکام و کمیسیون مشترک برجام به منظور حفظ و اجرای برجام قدردانی می‌نماید و امیدوار است با تداوم این تلاش‌ها، زمینه لازم برای اجرای کامل برجام فراهم شود.

در پایان، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی مجدد بر حفظ و اجرای کامل مفاد برجام توسط همه طرف‌های این توافق، به خصوص ضرورت انتفاع کامل ایران از آثار اقتصادی نظام رفع تحریم‌ها - آنگونه که در برجام پیش بینی شده - مصمم است تا در قبال هرگونه زیاده خواهی و رفتارهای غیرمسئولانه اقدامات قاطع را اتخاذ نماید و سه کشور اروپایی را قویاً فرا می‌خواند که به جای حرکت در مسیر سیاست فشار حداکثری ایالات متحده، با پایبندی نسبت به تعهدات خویش، زمینه حفظ و اجرای کامل برجام را فراهم آورند.»