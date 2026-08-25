اردستان در مسیر احیای هویت بومی از ظرفیت هنر و فرهنگ بهره گرفت

رضوان امامدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته دولت، هفته گرامیداشت خدمت صادقانه به مردم و فرصت مغتنمی برای ارائه بخشی از تلاش‌ها و دستاوردهای مجموعه‌های اجرایی کشور است.

وی افزود: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و رهبر فرزانه، فرارسیدن هفته دولت را به مردم شریف و فرهنگ‌دوست شهرستان اردستان، مسئولان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تمامی فعالان عرصه فرهنگ و هنر تبریک عرض می‌کنم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: این اداره در یک سال گذشته، با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند هنرمندان، شاعران، نویسندگان، اصحاب رسانه و مؤسسات فرهنگی و هنری و با همراهی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تلاش کرده است در مسیر تقویت فرهنگ عمومی، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی اردستان گام بردارد.

امامدادی تصریح کرد: شهرستان اردستان با فعالیت پنج پایگاه خبری، ۱۰ خبرنگار عضو سامانه جامع رسانه‌های کشور، پنج کانون تبلیغاتی و سه مؤسسه فرهنگی و هنری، ظرفیت قابل توجهی در حوزه رسانه و فعالیت‌های فرهنگی دارد.

وی بیان کرد: برگزاری نشست‌های فصلی با اصحاب رسانه، تجلیل از خبرنگاران پیشکسوت، پیگیری تشکیل خانه خبر شهرستان و اختصاص یک جلسه شورای فرهنگ عمومی به موضوع رسانه و نقش آن در تعمیق فرهنگ عمومی نیز در همین راستا انجام شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان ادامه داد: در حوزه کتاب و ادبیات، با حضور حدود ۲۰۰ شاعر و نویسنده فعال، حمایت از تولیدات مکتوب، معرفی حدود ۲۰۰ عنوان کتاب اردستان‌شناسی، رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب، برگزاری چهار شب شعر و برنامه‌های ترویج کتابخوانی و تجلیل از نویسندگان و مفاخر فرهنگی، اقدامات مؤثری برای پاسداشت فرهنگ مکتوب و هویت تاریخی شهرستان انجام شد.

امامدادی اضافه کرد: برگزاری بزرگداشت استاد غلامعباس کامرانیان به مناسبت انتشار هزار و یکمین کتاب ایشان و برپایی نمایشگاه آثار این چهره فرهنگی نیز از برنامه‌های شاخص این حوزه بود که در هفته فرهنگ انجام گرفت.

وی تأکید کرد: در عرصه سینما و هنرهای نمایشی نیز با اکران به‌طور میانگین شش فیلم در ماه در سینما فرهنگ اردستان در ژانرهای مختلف اجتماعی، دفاع مقدس، کمدی و انیمیشن، زمینه حضور و بهره‌مندی بیشتر مردم از فعالیت‌های هنری فراهم شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان یادآور شد: در راستای حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت، حدود ۱۲۰۰ عضو خانواده‌های باشکوه از طرح بلیت نیم‌بهای سینما و اکران رایگان در هفته جوانی جمعیت بهره‌مند شدند.

امامدادی خاطرنشان کرد: در حوزه نمایش نیز با صدور مجوزهای مختلف، در مجموع ۱۰ نمایش با موضوعات متنوع، به‌ویژه با محوریت جنگ و دفاع مقدس، در سطح شهرستان به روی صحنه رفت و هماهنگی‌های ویژه‌ای میان اداره شهرستان و گروه‌های هنری استانی برای ارتقای سطح کیفی اجراهای تئاتری انجام شد.

وی اضافه کرد: این همکاری منجر به اجرای موفقیت‌آمیز دو نمایش بزرگ در تجمعات شبانه در مناطق اردستان و زواره شد که با حضور گسترده مردم، از اجرای این آثار حمایت کردند. همچنین اجرای نمایشنامه، اکران فیلم و موسیقی با گویش اردستانی، نقطه عطف برنامه‌های اجراشده با حمایت این اداره بود که با استقبال بی‌نظیر مردم فرهنگ‌دوست اردستان روبه‌رو شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان تصریح کرد: در حوزه فرهنگ عمومی نیز با برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و پیگیری مصوبات آن، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تجلیل از بانوان هنرمند و فعالان عرصه عفاف و حجاب و برپایی موکب‌های فرهنگی و هنری مناسبتی، تلاش شد فرهنگ ایثار، هویت دینی و انقلابی و ارزش‌های اجتماعی در برنامه‌های فرهنگی شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

امامدادی گفت: دهمین دوره هفته فرهنگ اردستان نیز با برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری، نشست‌های تخصصی اردستان‌شناسی، شب شعر، بزرگداشت شهید آیت‌الله مدرس در روستای سرابه، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های تجلیل و تکریم برگزار شد.

وی افزود: در طول سال، برنامه‌های مشارکتی و مناسبتی همچون جشن پیوند حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، جشن روز دختر و روز زن با اهدای هدیه به بانوان نویسنده و هنرمند، مسابقات کتابخوانی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و تولید و انتشار بیش از ۱۰۰ محتوای آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی اجرا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: حضور فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز با برپایی موکب رواق فرهنگ، هنر و رسانه در اربعین حسینی با حضور هنرمندان شهرستان و همچنین موکب مشق عشق و شجره طیبه در تجمعات شبانه خونخواهی امام شهید و اهدای اقلام فرهنگی از جمله کتاب و پرچم، از دیگر جلوه‌های حضور فرهنگی اداره در میان مردم بود.

امامدادی اضافه کرد: در کنار این فعالیت‌ها، تجلیل از هنرمندان و همسران شهدای اقتدار شهرستان، دیدار با خانواده‌های این عزیزان و پاسداشت مفاخر و سرمایه‌های فرهنگی، بخشی از رویکرد اداره در تکریم فرهنگ، هنر، ایثار و هویت بومی شهرستان بوده است.

وی یادآور شد: اکران رایگان فیلم ویژه خبرنگاران و خانواده خبرنگاران نیز از دیگر برنامه‌های انجام‌شده در حوزه سینما بود.