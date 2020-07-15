به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، با افزایش امیدها برای واکسن ویروس کرونا، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه روز چهارشنبه رشد کردند.

شرکت تکنولوژی زیستی مدرنا اعلام کرد واکسن کرونای این شرکت در مراحل اولیه آزمایشات انسانی توانسته است در همه ۴۵ بیمار تحت مطالعه واکنش ایمنی قوی یا آنتی بادی خنثی کننده تولید کند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۷۸ درصد بالا آمد و نیکی ژاپن با جهش ۱.۳۱ درصدی روبرو شد.

در بازار چین شاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۳۹ درصد سقوط کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۵ درصد پایین آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۱.۲۷ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی با رشد ۰.۴۳ درصدی همراه شد.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار آمریکا با یوآن چین ۰.۰۷ درصد تضعیف شد و به ۷.۰۰۱۱ واحد بازگشت. دلار اما در برابر ین ژاپن ۰.۰۳ درصد تقویت شد و به نرخ ۱۰۷.۲۵ واحد رسید.