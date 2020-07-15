به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اصلاحیه قانون مدیریت بحران و خلاهایی که در قانون جدید وجود داشت، اولین جلسه مدیریت بحران با قانون جدید را تشکیل دادیم تا هماهنگی لازم با پیشبرد سناریو نقاط خطر خیز را داشته باشیم.

وی افزود: از جمله موارد آسیب پذیری شهر تهران زلزله است، تهران بر روی کمربند اصلی زلزله قرار گرفته است و به همین دلیل بحران های احتمالی برای مقابله با زلزله احتمالی در سناریوهای خاص مورد توجه قرار می گیرند.

شهردار تهران از جمله اقدامات پیش از بحران را در نیازمندی ایجاد پد بالگرد و تجهیزات عنوان کرد و ابراز داشت: ۱۰۰ پد بالگرد در تهران ایجاد شده است.

وی افزود: این جلسه را به بهانه پیش لرزه های تجربه شده و ایجاد مانور آمادگی را شکل دادیم.

وی این جلسه تشکیل شد تا دستگاه های درگیر دور یک میز جمع شوند دستورالعمل هایی در این زمینه به تصویب برسد.

شهردار تهران در خصوص ایجاد محدودیت های جدید در شهر تهران با توجه به افزایش شیوع کرونا گفت: در مورد کرونا تابع ستاد ملی هستیم‌.

وی ادامه داد: بعد از ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز شرایط خوبی داشتیم و نشان دادیم با رعایت پروتکل ها از سوی مردم تلفات کم می شود اما وقتی آمار ابتلا بالا می رود ضوابط سختگیرانه تری ابلاغ می شود.

وی در خصوص لغو طرح ترافیک گفت: آمارها نشان می دهد برداشتن طرح ترافیک یکی از عوامل افزایش سفرهای مرکز شهر است اما اگر تشخیص ستاد بر برداشتن طرح باشد آن را لغو می کنیم.

حناچی با بیان اینکه پیشنهاد استفاده از ماسک اجباری از سوی مدیران مترو مطرح شد، گفت: در خصوص استفاده از ماسک ما کمترین مشکل را در مترو داریم، اما فاصله گذاری اجتماعی در مترو تنها با ۳ برابر شدن این ناوگان ممکن می شود.