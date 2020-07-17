سرنوشت حسین نوری زیر سایه کرونا / لطفا حرفی از لیگ کشتی نزنید!

حسام الدین جعفری در تشریح آخرین وضعیت فرنگی‌کاران تیم ملی و همچنین روند درمانی حسین نوری که به تازگی ازبیمارستان مرخص شده به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه خطر بزرگی که سلامت حسین نوری را به دلیل ابتلا به کرونا تهدید می کرد، تا حد زیادی برطرف شده، اما او همچنان باید در منزل تحت درمان باشد و دوران نقاهت را بگذراند. طبیعتا بازگشت این قهرمان بااخلاق و توانمند به ر وزهای اوج با توجه به بیماری سختی که گریبان او را گرفت، به درمان کامل و قطعی نیاز دارد، چراکه ویروس کرونا فرقی بین افراد ورزشکار و عادی قایل نیست و برای سلامت تمامی اقشار جامعه یک تهدید جدی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: با حسین نوری از طریق تلفن در ارتباط هستیم. وی بعد از ترخیص از بیمارستان هم اکنون به خوبی در حال گذراندن این روزهای سخت و حساس است و با رعایت کامل روند درمان و پروتکل های بهداشتی، انگیزه زیادی برای کسب سلامتی همیشگی دارد. او فعلا باید دوران نقاهت را طی کند و طبیعتا هنوز نمی توان در خصوص تمرینات و آغاز زندگی عادی این ورزشکار نظر داد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی به روند تمرینات کشتی گیران اشاره کرد و گفت: فعلا که تمامی اردوها و برنامه های کشتی تعطیل است و بچه ها در شهر خودشان مشغول تمرینات انفرادی هستند. بهروز حضرتی پور به عنوان مربی تیم ملی همچنان از طریق برنامه هایی که برای بچه ها در فضای مجازی قرار می دهد با آنها در ارتباط است . محمد بنا هم با دقت و وسواس همیشگی بصورت روزانه در جریان وضعیت تمرینی بچه ها قرار دارد و مدام به آنها تاکید می کند پروتکل های بهداشتی را در هنگام تمرین و حتی در روند عادی زندگی هم رعایت کنند.

جعفری در خصوص شرایط بحرانی استان خوزستان و اهمیت سلامت فرنگی‌کاران این استان گفت: تمامی بچه های خوزستانی زیر نظر مربیان خود از جمله لقمان رضایی در حال تمرینات انفرادی هستند و به خوبی تمام نکات بهداشتی را رعایت می کنند. آنها هر روز پس از استریل کردن محیط تمرین خود، حتی بعد از تمرین هم لباس های ورزشی را جداگانه بسته بندی می کنند تا برای جلسه بعدی به خوبی ضد عفونی شود. آنها فعلا می توانند فعلا تمرینات بدنسازی، هوازی، تمرین با آدمک را پیگیری کنند تا در آینده با صدور مجوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا بتوانند وارد اردوی تیم ملی شوند.

وی در پایان با اظهار تعجب از تاکید بر برگزاری لیگ کشتی در این وضعیت بحرانی خاطر نشان کرد: واقعا جای تعجب و نگرانی است که در این شرایط خطرناک، باز هم شاهد پافشاری برخی دوستان برای برگزاری لیگ هستیم. لطفا روی این موضوع اصرار نکنید، چراکه کشتی یک ورزش پربرخورد و خاص است و نباید سلامتی قهرمانان ملی را با برگزاری لیگ به خطر انداخت.