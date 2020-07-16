دو طرح بزرگ آبرسانی در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو پروژه بزرگ فاز دوم آب شیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس و طرح آبرسانی از سد جگین به شهر سردشت و هشت روستای شهرستای بشاگرد از طریق ویدئو کنفرانس با دستور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از فاز دو آبشیرین کن بندرعباس و طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد در قالب پویش #الف ب ایران، گام بزرگی در راستای تامین آب پایدار مردم شرق و مرکز استان برداشته شد. با بهره برداری از فاز دوم این طرح، علاوه بر شهرستان خمیر، مردم شهر بندرعباس نیز از ظرفیت این آبشیرین کن بهره مند شدند. سرمایه هزینه شده برای تکمیل فاز دوم این پروژه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که توسط بخش خصوصی تامین شده است.

در طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد، فاز اول این طرح شامل آبرسانی به شهر سردشت و ۸ روستای مسیر است که مورد بهره برداری قرار گرفت. اعتبار اجرای این طرح یک هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال است که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری تخصیص داده شده است. این طرح با هدف ایجاد منابع آبی پایدار و توسعه شهر و روستاهای بشاگرد اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش ظرفیت تولیدی آب شیرین کن ها در استان هرمزگان در ابتدای دولت تدبیر و امید، میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها ۸ میلیون متر مکعب در سال بود در حالی که اکنون با افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس این میزان به ۴۵ میلیون متر مکعب در سال افزایش یافته است.

تا پایان دولت دوازدهم میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها به ۸۹ میلیون متر مکعب خواهد رسید که از این میزان ۵۱ میلیون مترمکعب آن در شهر بندرعباس است.