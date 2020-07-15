آمریکا نفت خام روسیه را جایگزین نفت ونزوئلا کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادههای رفینیتیو ایکون نشان میدهد پس از اینکه آمریکا صادرات نفت ونزوئلا را تحریم کرد، واردات نفت خام خود از روسیه را در یک سال و نیم گذشته افزایش داده است.
نفت خام سنگین ونزوئلا برای پردازش در پالایشگاههای پیچیده سواحل خلیج آمریکا مناسب است، اما تحریمها جریان نفت ونزوئلا به آمریکا را قطع کرده است.
از سال گذشته که آمریکا تحریم نفت خام ونزوئلا را اعلام کرد، پالایشگاههای این کشور واردات نفت خام سوختی از روسیه را آغاز کردهاند. در سال ۲۰۱۹ واردات نفت آمریکا از روسیه به رکورد ۱۱ میلیون تن رسید که نسبت به واردات یک سال قبل ۲ برابر شده بود.
در سال جاری و تا ماه ژوئن واردات نفت خام سوختی آمریکا از روسیه به ۵.۳ میلیون تن رسیده است و احتمالاً امسال هم رکورد واردات سال قبل تکرار خواهد شد.
طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل واردات نفت خام آمریکا از روسیه پس از مارس ۲۰۱۹ رو به افزایش بود و از ۳۶۱,۰۰۰ بشکه در روز در ماه مارس به ۵۶۶,۰۰۰ بشکه در روز در ماه آوریل رسید. این درست همزمان با کمپین فشار حداکثری آمریکا بر ونزوئلا بوده است.
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