حضور ۹ تیم در لیگ برتر والیبال قطعی شد/تلاش دو تیم برای اضافه شدن

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مهلت تمدید شده فدراسیون والیبال برای تسویه حساب تیم ها برای حضور در لیگ برتر والیبال حضور ۹ تیم قطعی شد و دو تیم دیگر برای حضور در مسابقات در تلاش هستند. قرار است روز شنبه لیست نهایی اعلام شود.

میلاد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم های قطعی برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: حضور ۹ تیم، شهرداری ارومیه، هراز آمل، فولاد سیرجان، شهرداری گنبد، سپاهان، رامسر، آذرباتری، شهداب یزد و خاتم اردکان در رقابت‌های لیگ برتر والیبال قطعی شد. دو تیم شهرداری ورامین و یک تیم دیگر به دلیل اختلاف حساب با فدراسیون در تلاش هستند تا جواز حضور در لیگ برتر را کسب کنند.

سرپرست دبیری فدراسیون والیبال ادامه داد: تیم شهرداری قزوین نیز درخواست خرید امتیاز برای حضور در لیگ برتر را دارد . قرار است مذاکرات لازم صورت گیرد و روز شنبه تعیین تکلیف خواهد شد.