شهداب یزد نماینده ایران در آسیا نیست/بررسی شرایط پس از اعزام!

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی دبیر کل فدراسیون والیبال در خصوص شرکت تیم مقاومت شهداب یزد اظهار داشت: بنا به درخواست رسمی تیم شهداب مراحل اداری اعزام و حضور این تیم در مسابقات برون مرزی مطابق با قوانین و مقررات در وزارت ورزش طی گردید و این تیم راهی این مسابقات شد.

تقوی افزود: این رقابت‌ها هر ساله در ماه مبارک رمضان در کشور امارات برگزار می‌گردد و تیم مقاومت شهداب نه به عنوان نماینده ایران بلکه به عنوان یک تیم باشگاهی در این رقابت‌ها حضور یافت.

دبیر کل فدراسیون والیبال گفت: این مسابقات وقتی در تقویم کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی والیبال نیست، برای فدراسیون‌ها هم قوانین و مقرراتش ارسال نمی‌شود و این رقابت‌ها هر ساله در چارچوب قوانین خاص خودش به نام جام رمضان در امارات با حضور بازیکن‌ها و تیم‌های داخلی و خارجی برگزار و هر کدام توسط یک حامی مالی در این رقابت‌ها حاضر می‌شوند. طبیعتا می‌بایست با لباس اسپانسرها در این مسابقات شرکت کنند ولی قطعا فدراسیون والیبال با توجه به شرایط به وجود آمده، پس از بازگشت این تیم به تمام مسائل مربوط به حضور این تیم رسیدگی می‌نماید.