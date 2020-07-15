به گزارش خبرنگار مهر، نشر لوگوس قرار است طی یک طرحی از انتشار پایان نامه های علوم انسانی حمایت می کند.

این انتشارات در معرفی هدف از این طرح مطرح کرده است: پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد بخش عظیمی از سرمایه علمی کشور را می سازند که هزینه و انرژی زیادی صرف تهیه آنها می شود؛ اما به این دلیل مه وزارت علوم تاکنون برنامه کارآمدی برای سامان دهی و بهره برداری از آنها نداشته است این سرمایه ارزشمند تقریبا بلا استفاده مانده است. از این رو نشر لوگوس قصد دارد برای حمایت از پژوهشگران و عرضه این سرمایه پژوهشی به جامعه علمی کشور با سرمایه گذاری مشترک پایان نامه های برجسته و برگزیده مقطع دکتری و کارشناسی ارشد را به صورت کتاب الکترونیک چاپ کرده و با قیمتی ارزان در اختیار کلیه علم دوستان قرار دهد.

برخی از فواید چاپ الکترونیک پایان نامه عبارتست از:

دیده شدن و خوانده شدن پایان نامه های فاخر وممتاز

جلوگیری از سرقت علمی و نسخه برداری های غیرمجاز

سهولت ارجاع دهی و استفاده قانونی

کمک به پژوهشگران برای دسترسی آسان به منابع علمی معتبر

جلوگیری از اتلاف کاغذ و آسیب رساندن به طبیعت

به صرفه بودن هزینه چاپ الکترونیک

صفحه آرایی و آماده سازی در قالب های رسمی کتاب ماندد رقعی یا وزیری بسته به حجم.

تقویت و تعمیق علم در دانشگاه ها.

به این ترتیب نشر لوگوس قصد دارد برای حمایت از پژوهشگران و عرضه این سرمایه پژوهشی به جامعه علمی کشور با سرمایه گذاری مشترک پایان نامه های برجسته و برگزیده مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را به صورت کتاب الکترونیک چاپ کرده و با قیمتی ارزان در اختیار تمامی دوستداران علم قرار دهد.

شرایط انتشار پایان نامه ها عبارتست از:

رساله هایی که به لحاظ روشی یا موضوعی نوآوری و جذابیت داشته باشد.

پژوهشگر باید حق انتشار پایان نامه را داشته باشد.برای دانشگاه های دولتی لازم است نامه مجوز چاپ ارائه شود.

مولف می تواند تعداد محدودی نسخه کاغذری نیز برای استفاده شخصی چاپ کند.

علاقمندان برای ارتباط با نشر لوگوس می توانند از طریق راه زیر در تماس باشند.

WHATSAPP:00989021540042

TELEGRAM:00989021540042

INSTAGRAM:@logos.pulications