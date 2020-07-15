امکان تبادل انرژی باهمسایگان راداریم/پروژه ۲۷۰۰میلیاردی درهرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با اینکه در تابستان با توجه به شرایط موجود نیازی به واردات برق داریم؟، اظهار کرد: امسال تابستان گرم، نسبتا پایدار و زودرس داریم و مصرف آب و برق به این جهت بالا است و شرایط کرونایی و ملاحظات بهداشتی هم مزید بر این علت است.
وی عنوان کرد: از طرفی هم آگاهی و همراهی مردم هم سطح بسیار خوبی دارد. انشاءالله با آرامش و آسایش تابستان را سپری خواهیم کرد. وضعیت منابع آب نسبتا خوب است اما به دلیل اینکه عمده حساسیتمان به آب شرب است، تامین آب شرب فقط به حجم آب موجود در سدها بستگی ندارد و به ظرفیت تصفیه خانهها و شبکه نیز مرتبط است. امیدواریم مردم عزیز هم در مصرف آب و هم مصرف برق همراهی کنند.
وزیر نیرو تاکید کرد: ما امکان تبادل انرژی با کشورهای همسایه داریم. از یکی دو جا برق وارد میکنیم و هر کجا هم امکانش برای ما فراهم باشد و نیاز داشته باشند برق صادر میکنیم ولی در هر دو وضع اولویت تامین مصارف داخلی است.
اردکانیان افزود: فردا در هفته یازدهم پویش هر هفته «الف، ب، ایران» در استان هرمزگان خواهیم بود. ۲۷۰۰ میلیارد تومان پروژه آب و برق فردا افتتاح میشود و از مهمترینها آب شیرین کن بندرعباس است که جمعیت ۹۰ هزار نفر از هموطنان در بندرعباس و شهرستان خمیر از این فاز بهره برداری بهرهمند میشوند.
وی افزود: ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز به مدار میآید و کیفیت بسیار خوب آب است و ان شاءالله بقیه فازها تا پایان سال تکمیل خواهد شد. بعد هم پروژه بسیار مهم و پیچیده آبرسانی به بشاگرد است که کار بسیار ارزنده ای انجام شده است. ۹۰۰ متر آب از سد جگین پمپاژ میشود و در یک مسیر ۸۲ کیلومتری خواهد بود. شهرستان بشاگرد شامل شهرهای مختلف سردشت و تعدادی از روستاها مشروب خواهند شد.
وزیر نیرو تصریح کرد: علاوه بر این دو پروژه، یک واحد نیروگاه گازی در قشم با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات به مدار بهرهبرداری میآید و ۱۱۵ مگاوات هم نیروگاه بندرعباس بهبود وضعیت پیدا میکند.
نظر شما