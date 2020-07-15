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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۸

برای راحت تر نفس کشیدن؛

ماسکی مجهز به تصفیه هوا ساخته شد

ماسکی مجهز به تصفیه هوا ساخته شد

شرکت ال جی ماسکی ساخته که مجهز به فناوری تصفیه هوا است. این ماسک دارای فیلترهای مخصوص، فن و الگوریتمی است که به کاربر کمک می کند راحت تر تنفس کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کره هرالد، شرکت ال جی ماسکی الکترونیکی ساخته که مجهز به فناوری تصفیه هوا است و ۲ هزار دستگاه از آن را به بیمارستان سرورنس در سئول اهدا کرده است.

این شرکت از فناوری دستگاه های تصفیه هوای خود برای توسعه این ماسک استفاده کرده است. به طور دقیق ماسک مذکور دارای ۲ فیلتر H13HEPA  است که می توان آنها را تعویض کرد.

جنس رویه خارجی این ماسک از پلاستیک و بخش داخلی آن از سیلیکون است. وزن کل دستگاه را می توان حدود ۱۲۰ گرم حفظ کرد تا برای مدت طولانی تری استفاده شود.

زیر فیلتر ها فن کوچکی قرار دارد که میزان هوا را کنترل می کند. فن مذکور دارای الگوریتم هایی است که می توانند سرعت فن را طوری تنظیم کنند که هوای بیشتری وارد ماسک شود تا کاربر راحت تر تنفس کند. همچنین این ماسک دارای حسگری  برای سنجش فشار هنگامی دم و بازدم است. 

 ال جی با همکاری دانشگاه کره ماسک مذکور را طراحی کرده است. این محصول گواهینامه «مارک میدان الکترومغناطیسی» را دریافت کرده است. گواهینامه  مذکور به محصولاتی اعطا می شود که سطح تولید میدان های الکترومغناطیسی آنها از حد مشخصی، پایین تر است.

 البته هنوز مشخص نیست ال جی ماسک مذکور را به طور تجاری تولید می کند یا خیر.

کد مطلب 4974689
شیوا سعیدی

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