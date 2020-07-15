نخستین شماره «مجله بین الملل مهر» در سال ۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شماره «مجله بین الملل مهر» در سال جاری با درج گفتگوهایی با اندیشمندان بین المللی به صورت نسخه دیجیتال منتشر شد.

این ویژه نامه به بررسی آثار کرونا بر نظم کنونی جهانی از یک سو و شاخص‌های نظام پساکرونایی از سوی دیگر می‌پردازد.

اهمیت پرداختن به نظم پساکرونایی از آن حیث است که با شیوع ویروس کرونا این بحث مطرح شد که نظم کنونی بین المللی در نتیجه این همه گیری دچار تغییرات ماهوی خواهد شد و نظمی جدید جایگزین آن خواهد شد.

بر این اساس، روابط کشورها در نظم جدید با یکدیگر دچار تغییراتی خواهد شد. به باور برخی اندیشمندان بین المللی که دیدگاه آنها در این ویژه نامه منعکس شده، شیوع ویروس کرونا باعث خواهد شد تا کشورها در مناسبات بین المللی به گرایشات ملی گرا و دوجانبه بیش از همکارهای چندجانبه گرایش پیدا کنند.

در این ویژه نامه که تماماً مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی است، با اندیشمندان مطرحی چون «جوزف نای» واضع نظریه قدرت نرم و استاد دانشگاه هاروارد، «نیکلاس اونف» بنیانگذار مکتب سازه انگاری در روابط بین الملل، «رابرت جرویس» استاد دانشگاه کلمبیا و از بنیانگذاران مکتب رئالیسم تدافعی در روابط بین الملل، «ماروین زونیس» استاد دانشگاه شیکاگو، «شیرین هانتر» عضو شورای روابط خارجی آمریکا، «آرشین ادیب مقدم» استاد دانشگاه لندن، «مهران کامروا» استاد حکومت در دانشگاه جورج تاون آمریکا و مدیر بخش مطالعات ایران در مرکز عربی و تحقیقات سیاسی و «محمود منشی پوری» استاد دانشگاه‌های سانفرانسیسکو و کالیفرنیا برکلی گفتگو شده است.

همچنین در این ویژه نامه در گفتگوهایی اختصاصی، دیدگاه‌های اندیشمندانی چون «رابرت هانتر» سفیر سابق آمریکا در ناتو، «عثمان فاروق لوغ اوغلو» عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه، «اوربان روسناک» دبیرکل منشور بین المللی انرژی در بروکسل و دیپلمات اسلواکی، «لری بی کر» استاد حقوق و امور بین الملل دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، «مهمت اوگوتچو» رئیس باشگاه انرژی لندن و مشاور نخست وزیر سابق ترکیه، «کازوتو سوزوکی» استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هوکایدوی ژاپن، «هلین ساری ارتم» استاد دانشگاه مدنیت استانبول، «لونت سومر» استاد دانشگاه «ایستینیه» استانبول منعکس شده است.

گروه بین الملل خبرگزاری مهر بنا دارد در سال ۱۳۹۹ ویژه نامه‌هایی در خصوص تحولات مهم بین المللی در گفتگو با اندیشمندان مطرح بین المللی را به صورت دیجیتالی منتشر کند.

ویژه نامه بین الملل مهر که به نظم جهان پساکرونایی پرداخته از اینجا قابل بازیابی است.