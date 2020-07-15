استفاده از ارز دیجیتال در شرایط تحریم اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره طرح تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: کاربرد اینترنت در زندگی امروز بسیار زیاد شده و به دلیل شیوع ویروس کرونا، برخی از مشاغل دچار مشکل شدهاند که در مقابل، فضای مجازی و بحث اقتصاد دیجیتال باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به تحریمها، ما نمیتوانیم نفت خود را بفروشیم و در این شرایط، استفاده از ارزهای دیجیتال باعث رشد اقتصادی کشور میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با نمایندگان فرمودند که فضای مجازی به برنامه کوتاه مدت و میانمدت نیاز دارد که باید فرمایشات ایشان مورد توجه قرار گیرد.
رضاخواه با بیان اینکه اهمیت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بسیار ویژه است، اظهار داشت: ما در حال حاضر بانک اطلاعاتی لازم برای آنکه افراد مورد نیاز کشور شناسایی شوند، نداریم و در این راستا نیاز به قانونگذاری احساس میشود.
وی متذکر شد: روز گذشته جلسهای با کمیسیونهای اقتصادی و فرهنگی مجلس برگزار کردیم که آیا اقدامات کمیسیون ویژه فضای مجازی با وظایف این کمیسیونها تداخل دارد؛ همه گفتند اینچنین نیست و از تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی حمایت کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به دنبال آن هستیم که شکلگیری دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات تسریع شود.
وی افزود: همچنین در حوزه قانونگذاری به دنبال آن هستیم که پیشنویس قانون استفاده از ارزهای دیجیتال و همچنین قانون حفاظت از حریم خصوصی را آماده کنیم.
رضاخواه تصریح کرد: اشتراکگذاری اطلاعات و دادههایی که به رشد اقتصادی کمک میکند، اهمیت زیادی دارد که قانونی در این زمینه وجود ندارد.
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