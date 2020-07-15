منازل مددجویان سیل زده «دم رود»ماژین دره شهر در حال تکمیل شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان دره شهر و در دیدار با فرماندار این شهرستان اظهار کرد: ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد ماژین و دیگر اهالی سیل زده این روستا در قالب یک روستای جدید که زمین آن توسط کمیته امداد تهیه شده و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و چند دستگاه دیگر انجام گرفته است.

وی افزود: در زمینه بازسازی مناطق سیل زده بخش ماژین اقدامات خوبی صورت گرفته و تسریع در زیرساخت‌های روستای دم رود و چند روستای دیگر ماژین نیازمند همکاری فرماندار و دیگر مسئولان است.

فرماندار دره شهر نیز در این دیدار گفت: با توجه به مسئولیت و حضور کمیته امداد در بازسازی روستاهای سیل زده ماژین، آماده همکاری بیشتر با این نهاد در تکمیل این پروژه هستیم.

کیانوش محمدنژاد افزود: خدمات کمیته امداد در زمینه بازسازی مناطق سیل زده شهرستان دره شهر مطلوب بوده است و پیشرفت پروژه بازسازی روستای دم رود ماژین با همکاری کمیته امداد و دیگر دستگاه‌های مشارکت کننده مطلوب بوده است.

وی با اشاره به خدمات متنوع کمیته امداد به مددجویان و نیازمندان دره شهر افزود: خدماتی که کمیته امداد در شهرستان دره شهر داشته برکات بسیاری در این شهرستان داشته است.

ایجاد مراکز نیکوکاری برای پیوند خیرین و نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد ایلام در ادامه سفر خود به شهرستان دره شهر همچنین با امام جمعه دره شهر دیدار و گفتگو کرد.

قنبر موسی نژاد با اشاره به فعالیت مراکز نیکوکاری در مناطق مختلف این استان گفت: ایجاد مراکز نیکوکاری یکی از اقدامات و برنامه‌های کمیته امداد برای پیوند خیرین و نیازمندان است.

وی افزود: مراکز نیکوکاری در زمینه کمک به نیازمندان، تامین مسکن، ایجاد اشتغال و تامین دیگر نیازهای قشر ضعیف جامعه خدمات موثری دارند.

مدیرکل امداد استان ایلام با اشاره به فصل جمع آوری زکات افزود: انتظار می‌رود اعضای شورای زکات شهرستان دره شهر در زمینه ترویج این فریضه دینی بیشتر همکاری کنند.

موسی نژاد تصریح کرد: شفافیت در هزینه کرد وجوهات زکات از ماموریت‌های مهم ستاد زکات بوده که در این زمینه نظرات زکات دهندگان نیز اعمال می‌شود.

امام جمعه دره شهر نیز در این دیدار گفت: دره شهر ظرفیت بسیار خوبی در زمینه پرداخت زکات دارد و در سالهای اخیر ستاد زکات خدمات مطلوبی در زمینه ترویج زکات داشته است.

حجت الاسلام قنبربیگی افزود: با توجه به ظرفیت خوب دره شهر در زمینه زکات برای توسعه این فریضه در شهرستان آماده همکاری هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در ادامه سفر خود به شهرستان دره شهر به همراه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به سفر به بخش ماژین این شهرستان از روند بازسازی این روستای سیل زده و ساخت مسکن برای مددجویان و دیگر اهالی این روستا بازدید کردند.