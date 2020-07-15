مرگ و مفقود شدن ۴ نفر در کشور بر اثر حوادث جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات حوادث جوی از روز ۲۰ تیرماه تا ساعت ۶ صبح امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، گفت: هموطنان در ۱۲ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران متأثر از حوادث جوی بوده‌اند.

وی درباره امدادرسانی به ساکنان ۴۱ شهر و روستا، ادامه داد: ۸۴ تیم عملیاتی شامل ۲۹۶ امدادگر و نجاتگر به یک هزار و ۳۵۷ تن از هموطنان در مناطق متأثر از حوادث جوی امدادرسانی کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه یک نفر در شهرستان آمل استان مازندران بر اثر رعد و برق و یک نفر بر اثر وقوع سیل در شهرستان تالش استان گیلان جان باخته‌اند، افزود: ۲ نفر هم در سیل استان اردبیل مفقود شده‌اند.

وی اضافه کرد: ۱۳۸ نفر به صورت اضطراری اسکان و ۳۵ نفر هم ضمن نجات، به مناطق امن منتقل شدند.

ولی پور درباره توزیع اقلام امدادی میان افراد متأثر از حوادث جوی و تخلیه آب از واحدهای مسکونی، گفت: ۱۱۸ واحد مسکونی از آب تخلیه شد و ۴۰ دستگاه چادر، ۲۳۷ تخته پتو، ۱۶۱ بسته غذایی، ۶۴ قوطی انواع کنسرو، ۸۰ کیلوگرم برنج و ۸۲ کیلوگرم حبوبات میان متاثران توزیع شد. امدادرسانی در آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و اردبیل همچنان ادامه دارد.