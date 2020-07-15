  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۷

پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خانگی

پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خانگی

مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون از پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل خانگی طی سه سال اخیر، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش تعاون، حجت اله مهدیان با اشاره به همکاری چندین ساله میان بانک توسعه تعاون و سازمان بهزیستی و کمیته امداد، اظهار داشت: تعهدات بانک در قراردادهای عاملیت به‌خوبی عملیاتی شده و به میزان ۱,۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه طی سه سال اخیر به‌منظور اشتغال‌زایی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش این نهادها پرداخت‌شده است.

وی همچنین به پرداخت ۱,۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل خانگی طی سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: این طرح با مدیریت کارآمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است و این بانک نهایت همکاری را در جهت افزایش سطح اشتغال خانگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی ادامه می‌دهد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به پرداخت ۷,۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان اشاره و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این تسهیلات، گام‌های محکمی در راه تسهیل ازدواج برداشته شود.

کد مطلب 4974923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه