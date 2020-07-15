پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش تعاون، حجت اله مهدیان با اشاره به همکاری چندین ساله میان بانک توسعه تعاون و سازمان بهزیستی و کمیته امداد، اظهار داشت: تعهدات بانک در قراردادهای عاملیت بهخوبی عملیاتی شده و به میزان ۱,۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه طی سه سال اخیر بهمنظور اشتغالزایی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پوشش این نهادها پرداختشده است.
وی همچنین به پرداخت ۱,۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به مشاغل خانگی طی سه سال اخیر اشاره کرد و افزود: این طرح با مدیریت کارآمد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است و این بانک نهایت همکاری را در جهت افزایش سطح اشتغال خانگی بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی ادامه میدهد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون به پرداخت ۷,۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج جوانان اشاره و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این تسهیلات، گامهای محکمی در راه تسهیل ازدواج برداشته شود.
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