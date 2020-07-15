سیل به کشاورزان میامی خسارات زیادی وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع بارش باران همزمان با روز چهارشنبه، موجب جاری شدن سیلاب در میامی و سر ریز شدن بند خاکی واقع در ضلع شمالی این شهرستان شد. سیلاب امروز بخش‌هایی از اراضی کشاورزی شهرستان در بخش کالپوش و مرکزی میامی را در برگرفت.

پیش از وقوع سیلاب فرماندار شهرستان میامی و جمعی از مسئولان در بازدید از بند خاکی هشدار سر ریز شدن آن را ابلاغ کرده بودند اما بارش روز گذشته باران موجب غافلگیری در شهرستان شد.

فرماندار میامی در واکنش به وقوع سیلاب همزمان با شامگاه گذشته و بامداد امروز، گفت: وقوع سیلاب در میامی به مزارع خسارت وارد کرده است همچنین رگبار باران موجب سیلاب و انسداد مسیر تهران – مشهد و بالعکس در محدوده پارک آب مرجان میامی شد.

احمد ملایری با بیان اینکه به علت بارش شدید باران بعدازظهر دیروز در جاده تهران – مشهد و بالعکس، محدوده پارک آب مرجان میامی به مدت نیم‌ساعت مسدود شد، ابراز کرد: بارش موجب بروز خسارت به زمین‌های مزروعی کشاورزان پایین‌دست جاده تهران – مشهد شد.

با تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان در برخی نقاط و با شدت بیشتر برای نواحی شمالی بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود اما وقوع سیلاب در شهرستان همچنان هم محتمل است.

دیگر واکنش رسمی به این خبر از سوی جهاد کشاورزی شهرستان میامی صورت گرفت. علی اصغر احمدی رئیس این سازمان به رسانه‌ها گفت: صبح امروز و با فروکش کردن سیلاب‌ها بررسی برای محاسبه خسارات وارده به اراضی کشاورزی به خصوص زمین‌های پایین دست جاده تهران- مشهد که شاهد بیشترین میزان بارش‌ها بودند، آغاز شد.

احمدی با بیان اینکه برآوردهای اولیه نشان از خسارت ۳۰۰ میلیون تومانی به اراضی کشاورزی می‌دهد، گفت: مزارع شهرستان میامی در قسمت شمال غربی و قنات‌های دامنه کوه میامی خسارت بیشتری نسبت به دیگر نقاط دیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر این مزارع گندم، جو، چغندرقند و هندوانه بوده‌اند اما از برآورد جزئیات خسارات وارده به مزارع میامی از سوی جهاد فعلاً خبری در دسترس نیست.