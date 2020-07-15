به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های مختلف عضو شورای آموزش و پرورش باید در جلسات این شورا شرکت کنند چون جزو مهمترین شوراهای استان است؛ آنها باید ضمن حضور پررنگ خود یک مشارکت جدی داشته باشند تا شرایط لازم را برای تقویت آموزش و توجه به دانش آموزان این استان را فراهم کنند.

وی افزود: سنجش سلامت عشایر رایگان است ولی در روستاها نیز مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ابتدا با فرمانداری‌ها هماهنگ کند تا دهیاران موظف به همکاری در این زمینه شوند که چتر پوشش این طرح گسترده‌تر شده و دانش آموزان هدف را تحت پوشش قرار دهد.

استاندار خوزستان با اشاره به لزوم توجه ویژه داشتن به دانش آموزان استثنایی تصریح کرد: هرچه افراد جامعه‌ای در هر شرایط جسمی و ذهنی در حدی که مقدور شود، آموزش ببینند اداره آن جامعه، توسعه یافتگی و شرایط مدیریت آن بهتر خواهد بود و خانواده‌ها با دغدغه کمتر امورات زندگی، معیشتی و نقش آفرینی در اقتصاد جامعه را بهتر ایفا کند.

شریعتی ادامه داد: دانش آموزان استثنایی که آموزش می‌بینند در سنین بالاتر با مشکلات کمتر و دغدغه‌های کمتر برای جامعه می‌توانند گذران زندگی کنند و این توجه به مدارس استثنایی کار خیلی خوب و آینده داری است.

وی عنوان کرد: تا چند سال قبل استان خوزستان شرایط ضعیف‌تر و با استانداردهای پایین‌تری در زمینه آموزش و پرورش استثنایی داشت ولی با ساخت مدارس جدید در اهواز، بهبهان، دزفول و اندیمشک و همچنین هشت مدرسه در دست ساخت شرایط در سطح استان رو به بهبود حرکت کرده است.

استاندار خوزستان در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش گفت: ابتدا باید فرهنگ مردم و نوع نگاه اولیا در این زمینه تغییر کند؛ از دیرباز نوع نگاه به هنرستان به شکلی رقم خورده بود که متناسب با نیاز جامعه نبوده است.

شریعتی اضافه کرد: در گذشته شاید فکر می‌کردند کسانی که امکان تحصیل در رشته‌های نظری را ندارند باید در این رشته‌ها تحصیل کنند؛ بنابراین نیازمند بازسازی و ترمیم فرهنگی در این زمینه هستیم، در دنیای امروزی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و یا هنرستان‌های کاردانش نقش مهم و اساسی دارد چون نه مدرک تحصیلی بلکه تکنیک، حرفه و مهارت حرف اول را می‌زند.

وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی و نهادینه شدن آن در جامعه یادآور شد: بسیاری از مواقع نیاز به یک مهارت و تخصص برای استخدام در استان است که آن تکنیک و حرفه را کسی در استان نیاموخته است و با این اوضاع نمی‌توان به خیلی به استخدام بومی نزدیک شد؛ متأسفانه از حرفه آموزی در استان غفلت شده و هزینه‌های بسیاری برای ساخت کلاس صرف شده ولی هوشمندانه نبوده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه همه افراد دارای تکنیک شغل همیشه وجود دارد و نیازی نیست که به دنبال سرمایه گذار برای اشتغالزایی او باشیم، گفت: افراد بامهارت همیشه جذب بازار کار می‌شوند و نیازی نیست که برای اشتغالزایی آنها نگران باشیم؛ بنابراین باید به تغییر نگاه اولیا نسبت به رشته‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش فرهنگ سازی لازم را داشته باشیم.

شریعتی، رشته‌ها باید متناسب با نوع نگاه منطقه تعریف و طراحی شوند تا ماندگاری مردم در مناطق شهری و روستایی افزایش پیدا کند، عنوان کرد: برای فعال شدن رشته‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش باید همه مناطق استان را از نظر اقلیم، نوع شغل و کار مردم و حتی ظرفیت‌های آن بررسی و رشته‌های مورد نیاز آنها را فعال کنیم؛ رشته‌هایی که هیچ سنخیتی با وضعیت بومی منطقه‌ای هر شهرستان نداشته باشند، قطعاً مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و در آن گستره جغرافیایی نیز بازار کار ندارد.

وی، نوع برنامه ریزی برای روستا و شهرهای کوچک را غلط دانسته و ادامه داد: وقتی سرمایه گذاری ها متناسب با شرایط مناطق مختلف استان صورت نگرفته که درآمدزایی برای مردم ایجاد شود، آنها معیشت خود را در خطر می‌بینند و در نهایت به شهرهای بزرگی چون تهران مهاجرت می‌کنند.

استاندار خوزستان با تأکید بر مهارت افزایی و مهارت آموزی برای تربیت انسان‌های ماهر اظهار کرد: در زمینه توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای یا کاردانش در استان همکاری و حمایت همه جانبه ای خواهیم داشت تا سهم استان در این زمینه افزایش پیدا کند.