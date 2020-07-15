لرستان هنوز در معرض خطر شیوع کرونا است/حجم بالای بستری جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی امروز چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت کرونا لرستان در سخنانی با بیان اینکه لرستان جز استانهایی بوده که بیماری کرونا را خیلی خوب مدیریت کرده است، اظهار داشت: اجازه داده نشد که بحران در سیستم ما حاکم شود و عملاً تا کنون مدیریت درستی در استان صورت گرفته است.
وی، گفت: لرستان، استانی است که هنوز در معرض خطر است، در بازدیدهایی که در استان داشتهام شاهد بستری بودن بیماران جوان در مراکز درمانی بودیم.
معاون درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: افراد میانسال زیادی در بیمارستانها بستر شدهاند، بعضیها متأسفانه هم بدحال هستند که البته با تلاش همکاران پزشک ما نجات پیدا خواهند کرد.
جان بابایی، افزود: واقعیت این بوده که برخی نسبت به این بیماری هنوز جدی نشدهاند، ساده انگاری دارند، حتی فوت یک نفر از مردم این استان برای ما دردناک است و فوت هر انسان قابل جبران نیست، حیف است با وجود تلاشهایی که در استان از سوی مسئولان و دستگاهها انجام میگیرد بعضی از افراد با ساده انگاری نسبت به بیماری موجب آسیب زدن به خود و خانواده خود شوند.
معاون درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: متأسفانه موارد زیادی دیدم که جوانان در بیمارستانهای استان بستری هستند، اگر چه لرستان جز استانهایی بوده که میزان بیماری خیلی بالا نیست اما جوانان و میان سالان زیادی در بیمارستانها بستری هستند که باید با همراهی مردم هر چه زودتر بیماری در استان به نقطه صفر برسد.
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