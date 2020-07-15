ماجرای انتشار خبر پلمب فرودگاه مهرآباد چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی بعدازظهر امروز در یک برنامه رادیویی درباره انتشار خبر پلمب فرودگاه مهرآباد درباره عدم رعایت ملاحظات و پروتکلهای بهداشتی اظهار داشت: در این خبر سه مرکز پرحجم و پرترافیک را استانداری اعلام کرده بود که بسته و پلمب میشود یکی از آنها فرودگاه مهرآباد بوده است. ما نیز از این موضوع بسیار تعجب کردیم.
وی افزود: موضوع را از روابط عمومی استانداری تهران پیگیر شدیم که خود استانداری تهران هم این موضوع را تکذیب کرد. تاکنون هیچ اخطاریهای نه از وزارت بهداشت و نه سازمان هواپیمایی کشوری که بر اساس پروتکلهای سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) در خصوص کرونا را نظارت میکند و نه از استانداری تهران اخطاریهای درباره عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی دریافت نکردهایم.
مدیرکل فرودگاه مهرآباد یادآور شد: تاکنون سازمان هواپیمایی کشوری سه مرتبه بازرسی از فرودگاه مهرآباد انجام داده و در هر سه بار از این فرودگاه به دلیل رعایت پروتکلهای مقابله با کرونا تقدیر شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تصریح کرد: وضعیت کنونی پروازها و فشردگی ساعات پرواز در حال حاضر مشابه ترافیک پروازی این فرودگاه پیش از شیوع کرونا است. به گونهای که ترافیک پروازها از نظر تعداد تیرماه ۹۹ مشابه ترافیک پروازی تیرماه ۹۸ است و از نظر تعداد مسافر نیز ۷۵ درصد تعداد مسافرانی است که در تیرماه سال گذشته در این فرودگاه تردد داشتهاند.
مرادی خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شد تا جمعیت بالایی در ترمینالهای مهرآباد تردد کنند و در این حال یک به یک پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کلیه مسافران موظف به زدن ماسک بوده و حتی در همه ترمینالها ماسک با نرخ دولتی به مسافران عرضه میشود و همه مسافران با نرخ ۱,۵۰۰ تومان برای هر ماسک میتوانند آن را ترمینالهای مسافری مهرآباد خریداری کنند.
مدیرکل فرودگاه مهرآباد بیان داشت: دوربینهای حرارتی در ترمینال نصب شد و شبانه روز در حال رصد درجه حرارت بدن مسافران است.
اگر مسافری درجه حرارت بالاتر از رقم اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد بلافاصله از سایر مسافران جدا شده و معاینات اولیه بر روی انجام میشود و سپس در صورت داشتن سایر علائم به بیمارستانها و مراکز درمانی معرفی میشوند.
مرادی با تاکید بر انجام کلیه مراحل ضدعفونی در همه اماکن فرودگاه مهرآباد تصریح کرد: با هماهنگی و مذاکره با شرکتهای هندلینگ و هواپیمایی رعایت مصوبات وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری را در پروازها انجام میشود. اتوبوسهای حمل مسافران از سالنهای ترانزیت به هواپیما با ظرفیت ۵۵ درصد اقدام به جابجایی مسافر میکند اما داخل هواپیما را شرکتهای هواپیمایی موظف به ضدعفونی هستند و فرودگاه از این نظر مسئولیتی ندارد.
وی به استفاده از تیمهای پزشکی در این فرودگاه اشاره و اظهار کرد: روزانه این تیمهای پزشکی اقدام به معاینه کامل کارکنان فرودگاه کرده و اگر در صورت مشاهده کوچکترین علائم در آنها سریعاً از زنجره خدمت جدا شده و برای معاینات تکمیلی و معاینات درمان به مراکز معرفی شده از سوی وزارت بهداشت و شرکت فرودگاهها اعزام میشوند.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران درباره کاهش فشردگی ساعات پروازی این فرودگاه و حجم تردد مسافران اظهار داشت: در این خصوص مذاکراتی با شرکتهای هواپیمایی داشتیم تا تعداد مسافران را کاهش دهند.
روز گذشته نیز مدیرکل ایستگاه تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسافران این شرکت هواپیمایی با حداکثر لود پروازی ۷۰ درصد اقدام به مسافرگیری و انجام پروازها میکنند.
مرادی گفت: سایر شرکتهای هواپیمایی هم لود ۷۰ درصد را رعایت کردهاند. همچنین ترمینال ۱ فرودگاه مهرآباد را که در زمان شیوع موج اول کرونا تعطیل کرده بودیم مجدداً به چرخه پروازی بازگرداندیم و سه شرکت هواپیمایی برای مسافرگیری از ترمینال یک اقدام میکنند. این موضوع از انباشت جمعیت در یک ترمینال خاص جلوگیری کرده است.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها بیان داشت: پروازها در حال حاضر از ساعت ۴ صبح آغاز شده و تا ۱۲ شب ادامه دارد و در نتیجه ساعات پروازی را در این فاصله پراکنده کردهایم.
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