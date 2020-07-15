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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۲۳

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد

پیش بینی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ۶ استان

پیش بینی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ۶ استان

امروز در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان، اردبیل، ارتفاعات و دامنه مازندران، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی امروز در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمالی، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و برخی نقاط هرمزگان شاهد رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

براساس هشدار سازمان هواشناسی امروز در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان، اردبیل، ارتفاعات و دامنه مازندران، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

همچنین امروز در استان‌های واقع در ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی خواهیم بود و فردا نیز در استان‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و خراسان شمالی و برخی مناطق شمالی خراسان رضوی ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان در ارتفاعات هرمزگان و مناطق مرکزی و در استان‌های یزد، اصفهان و ارتباط زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

جمعه در برخی نقاط شمال غرب ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی شمال شرق ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

از روز شنبه تا اواسط هفته در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی در ما پیش‌بینی شده است.

طی چهار روز آینده در منطقه زابل و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سمنان جنوب، تهران، قم، اصفهان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و روز چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه در استان بوشهر و خوزستان وزش باد شدید را خواهد داد که در بعضی احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهیم بود.

هواشناسی طی سه روز آینده شرق دریای عمان و چهارشنبه مرکز خلیج فارس و پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4975118

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