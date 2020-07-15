پیش بینی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ۶ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی امروز در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمالی، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و برخی نقاط هرمزگان شاهد رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

براساس هشدار سازمان هواشناسی امروز در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان، اردبیل، ارتفاعات و دامنه مازندران، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

همچنین امروز در استان‌های واقع در ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی خواهیم بود و فردا نیز در استان‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و خراسان شمالی و برخی مناطق شمالی خراسان رضوی ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان در ارتفاعات هرمزگان و مناطق مرکزی و در استان‌های یزد، اصفهان و ارتباط زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

جمعه در برخی نقاط شمال غرب ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی شمال شرق ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

از روز شنبه تا اواسط هفته در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی در ما پیش‌بینی شده است.

طی چهار روز آینده در منطقه زابل و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سمنان جنوب، تهران، قم، اصفهان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و روز چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه در استان بوشهر و خوزستان وزش باد شدید را خواهد داد که در بعضی احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهیم بود.

هواشناسی طی سه روز آینده شرق دریای عمان و چهارشنبه مرکز خلیج فارس و پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج متلاطم پیش‌بینی می‌شود.