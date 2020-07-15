شهادت در راه آرمان ها ارزش است/ در برابر تهدید می ایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با خانواده‌های شهیدان ناواستوار یکم «محمد صیادی»، مهناوی یکم «آرمان سرحدی» و ناواستوار دوم «محمد اردنی» از شهدای حادثه شناور کنارک دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه نیروی های نظامی ایران برای حفظ خاک میهن کشورشان از هیچ قدرتی هراس ندارند و تا آخرین قطره خون در برابر هر نوع تهدیدی ایستادگی می‌کنند، گفت: شهادت در راه آرمان های انقلاب اسلامی یک ارزش است و مجاهدت همرزمانمان در این مسیر که در آن ایستاده‌اند و دفاع می‌کنند از ارزش های ایران اسلامی است که موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمن می‌شود.

امیر خانزادی با تاکید براینکه سراسر تاریخ ایران اسلامی مملو از روزهایی است که مردان و زنان بزرگ با روحیه سلحشوری و شهادت طلبی در برابر هر نوع زورگویی ایستاده‌اند، خاطر نشان کرد: به واسطه دین مبین اسلام، یک همسبتگی و اتحاد بزرگ در بین مردم شریف ایران اسلامی برقرار است که فارغ از هر قوم، قبیله و زبان، هنگامی که موضوع امنیت پای کار می‌آید تمام هستی خود را به میان می‌آورند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به خانواده‌های شهدا گفت: وجود فرزندان شما در نیروی دریایی ارتش برای ما افتخار بزرگی بود که امنیت را در دریاهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برقرار کنیم تا بتوانیم راه این عزیزان را با افتخار ادامه دهیم زیرا اعتقاد داریم که «شهادن هنر مردان خداست».

دریادار خانزادی تصریح کرد: ما از خانواده‌های معظم شهدا در این حادثه درس های زیادی آموختیم که مهم ترین آن عمل کردن شما عزیزان به آیات قرآن کریم بود که در این کتاب آسمانی باز شدن درب های رحمت الهی را صبور بودن در برابر اتفاقات بیان کرده است و شما عزیزان نمونه بازر آن هستید.