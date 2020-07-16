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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

پول بلیت مسافران هوایی مشکوک به کرونا عودت می‌شود

آندسته از مسافران پروازها که مشکوک به کرونا تشخیص داده شوند، مشمول استرداد کامل وجه بلیت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فروش مسافری یکی از ایرلاین‌های داخلی در نامه‌ای به دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد: آن دسته از مسافرانی که به دلیل مثبت بودن تست PCR قادر به ادامه سفرهای داخلی یا خارجی نیستند، در صورت ارسال کپی تست مثبت PCR همراه با فاکتور فروش بلیت خود به این شرکت، مشمول کسر خسارت استرداد بلیت هواپیما نخواهند شد.

در این نامه آمده، آن دسته از مسافرانی هم که به تشخیص خدمات فرودگاهی، از ادامه پرواز آنها جلوگیری می‌شوند، مشمول این ابلاغیه شده و هزینه بلیت خریداری شده به طور کامل به آنها بازگردانده می‌شود.

کد مطلب 4975136

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