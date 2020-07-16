نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شیراز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و چهل و یکمین جلسه صحن علنی شورای شهر شیراز و پس از ارائه چهار نطق پیش از دستور، لایحه شهرداری شیراز در خصوص تعیین نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل‌ونقل مسافر شیراز شامل ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی در سال ۹۹ با رأی موافق اکثریت اعضا به تصویب رسید.

به این ترتیب نرخ کرایه خطوط روزانه، شبانه و دربستی ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

نرخ کرایه در خطوط تغذیه کننده بدون احتساب ورودی محاسبه و دریافت کرایه نقدی در کلیه ناوگان اتوبوس و مینی بوس حذف شد.

همچنین نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی به ازای هر کورس ۱۲ هزار ریال تعیین و نرخ تاکسی‌های ویژه فرودگاه، بی‌سیم، ترمینال، راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

دیگر دستورکار قابل توجه این جلسه طرح زیباسازی ایستگاه‌های مترو شیراز بود که با رأی مثبت اعضا تصویب رسید و براساس آن شهرداری شیراز مکلف شد ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین و ارائه آئین‌نامه زیباسازی ایستگاه‌های مترو با استفاده از هنرهای سنتی و بومی شهر شیراز با اولویت هنرهای صناعی مکتب شیراز، با نگاه ویژه به ایستگاه‌هایی که در آینده به بهره‌برداری خواهند رسید، اقدام کند.

طرح دیگر کمیسیون گردشگری و زیارتی شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص بررسی پیشنهاد حذف تکلیف شماره ۴۰ از لیست تکالیف بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری شیراز بود که شهرداری را مکلف کرد با توجه به شرایط موجود و همه گیری بیماری کرونا و عدم امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برگزاری رویدادهای گردشگری در سال ۱۳۹۹، تا پایان مرداد ماه تقویم رویدادهای گردشگری شهر را با لحاظ برنامه‌ها و رویدادهای جدید تهیه و به شورا ارائه کند.

طرح جمعی از اعضای شورا مبنی بر اصلاح مصوبه‌های مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری شیراز در یکصد و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مصوب شد.

با تصویب طرح کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تشکیل دبیرخانه دائمی مناسب سازی در شهرداری شیراز به این مجموعه اجازه داده شد با هدف ایجاد واحدی متمرکز به عنوان متولی مناسب سازی جهت پیگیری، مستندسازی، تهیه گزارش و اطلاع‌رسانی اقدامات شهرداری وارد عمل شود.

طرح جمعی از اعضا در خصوص برگزاری جشنواره جهانی شعر اهل بیت (ع) نیز با رأی موافق به تصویب رسید.