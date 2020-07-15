به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی «بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: دلیل تغییر موضع انگلیس درباره هوآوی نگرانی از تأثیر تحریم هایی است که آمریکا در ماه می آن ها را اعلام کرد.
این مقام انگلیسی در این خصوص اضافه کرد: این تحریمها چیزی هستند که تا کنون نظیرش را ندیده ایم و موجب شد مرکز امنیت ملی سایبری (NCSC) ارزیابی خود را تغییر دهد. تحریم های آمریکا موجب می شوند ادامه تضمین امنیت استفاده از تجهیزات هوآوی از سوی NCSC در آینده غیرممکن شود.
این درحالیست که «مت هنکاک» (Matt Hancock) وزیر بهداشت انگلیس ساعاتی پیش در سخنانی ادعای رئیسجمهور آمریکا در خصوص نقش وی در انصراف لندن از عقد قرارداد با شرکت چینی «هوآوی» را تکذیب کرده و گفته بود: همه ما دونالد ترامپ را میشناسیم، اینطور نیست؟ همه میتوانند ادعا کنند در این تصمیم دخیل بوده اند؛ اما این تصمیم بر اساس ارزیابی فنی مرکز امنیت ملی سایبری گرفته شد که چگونه میتوانیم بهترین کیفیت سیستمهای ۵G (نسل پنجم اینترنت) را در آینده داشته باشیم.
نظر شما