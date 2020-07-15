  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۸

سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس:

لندن از ترس تحریم‌های آمریکا قرارداد با هوآوی را لغو کرد

لندن از ترس تحریم‌های آمریکا قرارداد با هوآوی را لغو کرد

سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد: لندن از ترس تحریم‌های آمریکا قرارداد با هوآوی را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: دلیل تغییر موضع انگلیس درباره هوآوی نگرانی از تأثیر تحریم‌ هایی است که آمریکا در ماه می آن ها را  اعلام کرد.

این مقام انگلیسی در این خصوص اضافه کرد: این تحریم‌ها چیزی هستند که تا کنون نظیرش را ندیده‌ ایم و موجب شد مرکز امنیت ملی سایبری (NCSC) ارزیابی خود را تغییر دهد. تحریم‌ های آمریکا موجب می‌ شوند ادامه تضمین امنیت استفاده از تجهیزات هوآوی از سوی NCSC در آینده غیرممکن شود.

این درحالیست که «مت هنکاک» (Matt Hancock) وزیر بهداشت انگلیس ساعاتی پیش در سخنانی ادعای رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص نقش  وی در انصراف لندن از عقد قرارداد با شرکت چینی «هوآوی» را تکذیب کرده و گفته بود: همه ما دونالد ترامپ را می‌شناسیم، این‌طور نیست؟ همه می‌توانند ادعا کنند در این تصمیم دخیل بوده اند؛ اما این تصمیم بر اساس ارزیابی فنی مرکز امنیت ملی سایبری گرفته شد که چگونه می‌توانیم بهترین کیفیت سیستم‌های ۵G (نسل پنجم اینترنت) را در آینده داشته باشیم.

کد مطلب 4975253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگر میتوانستیم با شرکت هواوی یا شرکت های دیگر به صورت مشترک در ایران گوشی تلفن همراه تولید میکردیم صرفه جویی ارزی خوبی نسیب ما میشد. شرکت صا ایران که موبایل تولید میکرد احیا شود راه گشاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه