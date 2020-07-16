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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۶:۲۳

یافته جدید محققان؛

مصرف سیگار فاکتور اصلی پرخطر ابتلا به کووید ۱۹ در بین جوانان

مصرف سیگار فاکتور اصلی پرخطر ابتلا به کووید ۱۹ در بین جوانان

تحقیق جدید نشان می دهد افراد جوان از خطر ابتلا به بیماری کووید۱۹ در امان نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مطالعه حدود ۸۴۰۰ زن و مرد در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال مشخص شد احتمال ابتلاء این رده سنی به بیماری کووید ۱۹ در مردان ۳۳ درصد و در زنان ۳۰ درصد است. تأثیر سیگارکشیدن از سایر فاکتورهای پرخطر بیشتر است.

«سالی آدامز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «در این مطالعه فاکتورهای پرخطر ابتلاء به کووید ۱۹ در افراد جوان بررسی شد. سیگار کشیدن بیش از هر فاکتور دیگری با ابتلاء به بیماری کووید مرتبط است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «یک نفر از هر سه فرد جوان با خطر ابتلاء به کووید ۱۹ حاد مواجه است.»

محققان تاکید دارند باید استعمال سیگار و سیگارهای الکتریکی در بین جوانان کاهش یابد تا خطر آسیب پذیری شأن در برابر بیماری‌های شدید کاهش یابد.

کد مطلب 4975291

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