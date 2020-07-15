به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت با انتشار توییتی در حساب کاربری خود درگذشت ابوالقاسم سرحدیزاده را تسلیت گفت.
علی ربیعی در این زمینه نوشت:
«صبح زود، اولین پیامی که دیدم پیام رفتن ابدی یک دوست و الگوی ذهنی بود. ابوالقاسم سرحدیزاده شب گذشته ساعت ده دنیای ما را ترک کرده بود. گاهی بعضی از آدمها تبدیل به یک نام و نشان میشوند. ابوالقاسم، نشانه شرافت، سادگی و صداقت بود. فکر نمیکنم حتی یک نفر را آزرده باشد.
در این حال و هوای نگرانی از سختیهای زندگی مردم تا مباحث یک حکم اولیه قضائی برای اعدام سه نفر که فکر و ذکرت را مشغول کرده، چقدر سخت است بغض نبودن سرحدیها، نمادهای شرافت و نسلی که با شاه مبارزه کرد را در گلو با خود همراه داشته باشی، چقدر دلم برای حضور او تنگ خواهد شد.»
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