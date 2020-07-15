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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱:۴۲

سخنگوی دولت درگذشت ابوالقاسم سرحدی‌زاده را تسلیت گفت

سخنگوی دولت درگذشت ابوالقاسم سرحدی‌زاده را تسلیت گفت

سخنگوی دولت در توییتی درگذشت ابوالقاسم سرحدی‌زاده را تسلیت گفت و نوشت: ابوالقاسم، نشانه شرافت، سادگی و صداقت بود. فکر نمی‌کنم حتی یک نفر را آزرده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی دولت با انتشار توییتی در حساب کاربری خود درگذشت ابوالقاسم سرحدی‌زاده را تسلیت گفت.

علی ربیعی در این زمینه نوشت:

«صبح زود، اولین پیامی که دیدم پیام رفتن ابدی یک دوست و الگوی ذهنی بود. ابوالقاسم سرحدی‌زاده شب گذشته ساعت ده دنیای ما را ترک کرده بود. گاهی بعضی از آدم‌ها تبدیل به یک نام و نشان می‌شوند. ابوالقاسم، نشانه شرافت، سادگی و صداقت بود. فکر نمی‌کنم حتی یک نفر را آزرده باشد.

در این حال و هوای نگرانی از سختی‌های زندگی مردم تا مباحث یک حکم اولیه قضائی برای اعدام سه نفر که فکر و ذکرت را مشغول کرده، چقدر سخت است بغض نبودن سرحدی‌ها، نمادهای شرافت و نسلی که با شاه مبارزه کرد را در گلو با خود همراه داشته باشی، چقدر دلم برای حضور او تنگ خواهد شد.»

کد مطلب 4975307

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