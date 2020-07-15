عضو دفتر سیاسی حماس نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو ارشد جنبش حماس از امکان حمله رژیم صهیونیستی به غزه به منظور فرار از اختلافات داخلی در این رژیم خبر داد.

«موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت که هر لحظه امکان دارد اشغالگران صهیونیست برای حل اختلافات داخلی خود دست به یک حمله خارجی بزنند.

وی با اشاره به سابقه حملات صهیونیست‌ها به گروه‌های مقاومت در نوار غزه، نبرد سال ۲۰۱۴ بین رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت در غزه را طولانی‌ترین درگیری برشمرد و افزود که رژیم صهیونیستی می‌خواست با از استفاده از این فرصت، حماس و مقاومت را در غزه حذف کند.

ابومرزوق درباره اسرای فلسطینی در زندان‌های عربستان هم گفت: ما همچنان امیدواریم که عربستان در خصوص بازداشد شدگان فلسطینی منفعت عمومنی را در نظر بگیرد چرا که آنها قوانین عربستان را نقض نکرده اند.

وی با بیان اینکه حماس طرفداری مقاومت همه جانبه است و در حال حاضر با جنبش فتح در مقاومت مردمی همکاری می‌کند، افزود: حماس همواره خواستار وحدت فلسطینی‌ها خواهد بود هدف ما نابودی اشغالگران است و فقط ناکام گذاشتن طرح الحاق نیست.

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در خصوص شایعات اخیر پیرامون بازداشت شماری از اعضای گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش به اتهام جاسوسی ابرای اسرائیل را تکذیب کرد و هدف از آن را تخریب حماس برشمرد.